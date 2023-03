Kina ska satsa mer på försvaret

I fjol ökade Kinas försvarsbudget med 7,1 procent. Snittet för de senaste 30 åren ligger på ökningar med 6,6 procent.

Exakt hur stort lyft det blir i den budget som nu ska klubbas är ännu inte känt, men Wang beskriver behovet av ytterligare anslag som viktigt.

”Ökningen av försvarsutgifterna behövs för att hantera de komplexa säkerhetsutmaningarna och för att Kina ska kunna fullgöra sitt ansvar som ett stort land”, säger han enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Enligt Världsbanken lade Kina 1,7 procent av landets BNP på försvaret 2021, vilket kan jämföras med USA:s 3,5 procent, enligt AP.

Kina har med två miljoner soldater i Folkets befrielsearmé redan världens största stående armé och världens största flotta, med atomdrivna ubåtar. Nyligen sjösattes ett tredje kinesiskt hangarfartyg och ovanpå detta kommer ett massivt lager av robotar, stridsflygplan och bombplan med förmåga att hantera kärnvapen.

Landet satsar även på flottbaser i utlandet och har redan en färdig i Djibouti och en under konstruktion i Kambodja, varifrån man snabbt kan komma ut i de omstridda havsområdena i Sydkinesiska sjön, rapporterar AP.

På senare tid har företrädare för Bidenregeringen varnat för att Kina kan komma att börja exportera vapen till Vladimir Putins Ryssland, vars ammunition och vapenarsenal används i anfallskriget mot grannlandet Ukraina.

”Det skulle vara ett allvarligt problem för våra länder”, sade USA:s utrikesminister Antony Blinken på ett G20-möte i Indien i veckan.

”Jag har gjort klart att det skulle bli konsekvenser om de gör det”, tillade han enligt AP.

President Xi Jinping väntas under årets nationella folkkongress även få klartecken för sina allierade – Li Qiang och He Lifeng – att ta över efter premiärminister Li Keqiang respektive vice premiärminister Liu He. En ny centralbankschef ligger också i korten. Stalltipset är att Yi Gang får gå för att lämna plats för Zhu Hexin som ny centralbankschef.

Kinas ekonomi växte bara med 3 procent i fjol, den näst lägsta tillväxten för världens folkrikaste land sedan 1970-talet och klart under tillväxtmålet på 5,5 procent. Ett nytt tillväxtmål ska nu beslutas, som bedömare räknar med hamnar över 5 procent.

Tillväxten i fjol ströps av omfattande pandemirestriktioner under stora delar av året och finansiella problem i landets fastighetssektor. Sedan pandemirestriktionerna i princip tagits bort pekar indikatorerna mot ett kraftigt tillväxtlyft i landet.