Kiev anklagar Ryssland för massdeportationer

Under ledning av Anna Stjernquist och Mathilda Svensson

Ryska attacker fortsätter mot Ukrainas infrastruktur. Angreppen mot civila mål har slagit ut omkring 40 procent av landets energisystem, enligt AP.

Samtidigt hävdar Ukrainas utrikesdepartement att ryska styrkor även deporterar invånare från områden som rysk militär ockuperat.

”Den ryska ockupationsmakten har inlett påtvingade förflyttningar av invånare som befinner sig i Chersonregionen till den tillfälligt ockuperade Krimhalvön eller till Ryssland”, skrev Ukrainas utrikesdepartement i ett uttalande sent på torsdagen.

Liknande deportationer genomförs även i regionerna Zaporizjzja, Luhansk och Donetsk, samt även i områden i Krim, hävdar ukrainska UD.

Den nya militära taktiken från Moskva anses vara ytterligare ett försök att bryta ned det civila motståndet i Ukraina.

Men inför ett möte med G7-gruppens utrikesministrar lovade Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock att den gruppen enats om stöd till Ukraina, så att landets invånare kan klara av av det ryska invasionskriget.

”Vi tänker inte tillåta att brutaliteten i detta krig leder till att äldre, barn, unga och familjer dör de kommande vintermånaderna”, säger Baerbock inför utrikesministermötet i tyska Münster.

G7-gruppen består av de stora industrinationerna USA, Kanada, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien samt representanter för EU.

Rapporter kom under torsdagen om att en fångutväxling skulle genomföras mellan Ukraina och Ryssland. Uppgiften kom från det ryska ockupationsstyrets ledare i Donetsk.

”I dag återfår vi 107 av våra stridande från ukrainska fängelsehålor. Vi ger i gengäld tillbaka samma antal fångar till Ukraina”, skriver Denis Pusjilin på Telegram.

Uppgiften har inte bekräftats av Ukraina eller oberoende källor.

I Moskva kallades Storbritanniens ambassadör Deborah Bronnert upp, efter anklagelser om att britterna ska ha varit inblandade i en ukrainsk drönarattack mot den ryska Svartahavsflottan på Krim.

”Sådana konfrontativa handlingar från engelsmännen hotar eskalera situationen och kan leda till oanade och farliga konsekvenser”, skriver ryska utrikesdepartementet enligt nyhetsbyrån AFP.

Ukraina meddelade att kopplat bort kärnkraftverket Zaporizjzja från elnätet. Kärnkraftverket får istället sin strömförsörjning från dieselgeneratorer, meddelar statliga Energoatom.

Bortkopplingen sker efter det att rysk beskjutning skadat högspänningsledningar i området, enligt Energoatom. Ryssland har den senaste tiden angripit Ukrainas elnät och stora delar av landet har varit utan ström.

Den ryska kärnkraftsoperatören Rosenergoatom har gradvis börjat ta över kontrollen av kärnkraftverket Zaporizjzja, meddelar samtidigt ryska myndigheter enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW).

Zaporizjzja-verket ockuperades av Ryssland i mars men den dagliga driften har ukrainsk personal skött. Kärnkraftverket är Europas största och står för en femtedel av Ukrainas årliga elproduktion.