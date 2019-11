Kenyaresan peppade fler att bli månadsgivare

I december 2018 flög åtta medarbetare på it-leverantören Atea - inklusive vd Carl-Johan Hultenheim - ner till Nairobi för att bland annat besöka kvinnorna i byn Githaruru, där de sponsrar ett byprojekt via Hand in hand. Dagens industri följde gruppen både under förberedande möten hemma i Sverige, och under ett intensivt dygn i Kenya som bjöd på både tårar, skratt, sång, dans och allvarliga funderingar.

Gruppen fick bland annat träffa en grupp änkor, som börjat tillverka och sälja tvättmedel och yoghurt, och besökte även en skola som fått nya skolbänkar tack vare en extrainsamling arrangerad av Atea.

Idag har nästan ett år gått, men minnena består.

”Det är en resa jag kommer att bära med mig resten av livet”, säger Jennie Backman, som arbetar på Ateas marknadsavdelning och nyligen tillträtt som ordförande för fonden Ateas hjälpande händer.

Hennes starkaste minne från resan är mötet med kvinnorna.

”Det var underbart att se hoppet i deras ögon, och stoltheten över det de har åstadkommit. Att de har gått från ingenting och fått stöd och utbildning, och helt plötsligt är det de som driver och ser till att verksamheterna växer. Det var jag jättefascinerad av”, säger Jennie Backman.

De åtta deltagarna kommer från olika avdelningar på Atea, i olika delar av landet, vilket var en viktig poäng när de utsågs.

”Vi som var med på resan är väldigt tacksamma över det vi fick uppleva, och vi har alla kunnat sprida upplevelsen och känslan vidare till våra respektive delar av företaget.”

Det är via fonden Ateas hjälpande händer som företaget under 2,5 år sponsrar ett byprojekt i Githaruru med totalt 350 000 kronor. Anställda på Atea bidrar genom att pengar dras från lönen varje månad, eller som engångssumma, och bolaget bidrar med motsvarande totalsumma - eller mer - varje år. Hittills har fonden i snitt betalat ut 500 000 kronor per år till olika långsiktiga projekt, men även akuta insatser vid katastrofer.

Samtliga deltagare på Kenyaresan är månadsgivare, Jennie Backman själv har varit givare sedan hon började arbeta på Atea för sex år sedan.

Donationen till Githaruru går via Hand in hand, och används till att utbilda framför allt kvinnor i entreprenörskap, skapa självhjälpsgrupper och i förlängningen leda till hundratals nystartade företag och en högre levnadsstandard för 920 familjer i området.