KD KU-anmäler energiministern

Kriget i Ukraina har gått in i ett nytt skede i och med de ukrainska försöken att ta tillbaka ryskockuperade områden i syd.

Ukraina har trappat upp sina försök att ta tillbaka områden i södra delen av landet som Ryssland tog tidigt i kriget. På torsdagen slog ukrainskt flygvapen till mot fem ryska positioner runt staden Cherson och en annan stad i närheten, enligt ukrainsk militär.

Den ryskkontrollerade staden Cherson, som innan kriget hade 290.000 invånare, ska nu vara i princip vara omringad och avskuren från resten av de ryskockuperade områdena.

”Frågan för ryssarna blir nu om de ska fortsätta försöka tugga sig fram oerhört långsamt i Donbass eller omgruppera och försvara de ockuperade områdena i söder”, säger Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi vid Försvarshögskolan.

”Ukraina förbereder en offensiv men det är inte helt säkert att den kommer att komma just mot Cherson, det kan också bli någonstans i Zaporizjzja för att skära av de ryska styrkorna.”

Ser vi en ny fas i kriget?

”Jag skulle kalla det skede fyra i kriget. Skede ett och två var den ryska idén om snabbt maktövertagande och de storanfall som följde på det. Skede tre, som pågått i flera månader, är den långsamma ryska offensiven i Donbass. I skede fyra som vi ser nu har initiativet gått över till Ukraina. Det är Ukraina som väljer var de huvudsakliga striderna kommer att stå.”

Varför kommer den ukrainska offensiven i syd just nu?

”Ukraina behöver framgångar av flera skäl. Dels för att visa för den egna befolkningen att landet håller på att befrias. Ukraina vill också visa väst att vapnen som de får fungerar och hjälper. Dessutom har den västerländska allmänheten fortfarande en positiv bild av Ukraina som kan förstärkas nu av militära framgångar. Det kommer nog bli värre när det börjar bli kallt, med dyrare energipriser och högre livsmedelskostnader. Då blir det lättare för Ryssland att skapa europeisk splittring.”

Vilken sida har medgång i kriget just nu?

”Ukraina har möjlighet att vända läget till sin fördel, men än så länge har vi inte sett några stora genombrott. Ryssland tog terräng under skede ett och två i kriget, men under skede tre har Ukraina befriat mer än vad ryssarna har tagit. Om ukrainarna nu lyckas få ett genombrott i söder blir det intressant att se hur pass skör den ryska armén är.”

Vad innebär en motoffensiv i syd för Ryssland?

”De måste bestämma hur många förband de ska omgruppera från Donbass. Frågan är hur många förband de vågar flytta eftersom de samtidigt vill behålla vad de ockuperat i Donbass. Den ryska förmågan håller på att sjunka, man blir av med mer personal och materiel än man kan ersätta, medan den ukrainska förmågan än så länge är uppåtgående tack vare stödet från väst. Ukraina utbildar hela tiden nya förband, även om det är knepigt att sätta in nya förband som inte varit i strid.”

Vilka svårigheter kan Ukraina stå inför i en motoffensiv mot Cherson?

”Om de tvingas till strid inne i staden kan det bli väldigt besvärligt och blodigt. Om Ukraina väljer att inte föra strid inne i staden och i stället omringar, svälter ut och ser till att de ryska förstärkningarna inte kommer fram har man en ganska lång front, vilket både kan gynna och försvåra. Jag tror vi kommer få se många strider längs underhållsvägarna och mindre orter i Zaporizjzja-regionen, snarare än inne i Cherson.”