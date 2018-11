Kassaskåpssäker veteran kniper klubban

Loomis är ett av världens ledande värdehanteringsföretag. Värdetransporter står för 63 procent av intäkterna, kontanthantering för 32 procent och International services för 5 procent.

Bolaget knoppades av från Securitas 2008, och Alf Göransson har varit med i Loomis styrelse sedan 2007. Som dåvarande vd för Securitas kände han Loomis väl, och 2009 tog han steget upp till ordförande.

Styrelsearbetet inleddes med krishantering, vilket försenade avknoppningen med två år. Det var kontanthanteringen i Storbritannien som var orsaken till det.

”Problemet var att de belopp som stod i våra böcker inte överensstämde med det vi hade i valven. Det saknades helt enkelt pengar i verkligheten, och vi fick aldrig riktigt reda på varför”, säger Alf Göransson.

”Vi blev ifrågasatta av Bank of England, och jag tillbringade en dag i veckan hos dem i London i minst ett halvår. Till slut täckte vi de hål som fanns, tog de kostnader vi behövde och sålde den verksamheten i Storbritannien.”

I dag är Loomis ett lönsamt företag med cirka 22.000 anställda och 400 kontor i 20 länder. De flesta kunderna är banker och detaljhandelsföretag.

Bolaget har vuxit snabbt, både genom förvärv och organiskt. I år har fokus legat på Sydamerika, USA och Frankrike.

I USA, som står för ungefär halva omsättningen, har bolaget haft stor framgång med säkerhetsboxen Safepoint.

”Vi sätter in ett kassaskåp hos kunden, som stoppar in sina pengar där. Vi sätter in pengarna på deras bankkonto och hämtar pengarna när vi tycker att boxen börjar bli för full. På så sätt tar vi ansvar för kontanthanteringen, samtidigt som kunden får pengarna direkt.”

Vad är det viktigaste som ligger framför er?

”Det är att nå de omsättnings- och lönsamhetsmål som vi har satt upp för 2021 och att klättra i värdekedjan. Utöver att hämta, lämna och räkna pengar skulle vi till exempel kunna hjälpa kunderna att prognostisera hur mycket kontanter de behöver i verksamheten.”

Hur ser du på att kontanter håller på att försvinna?

”I Sverige har användningen av kontanter halverats på tio år, men det är unikt för Sverige. Vi ser liknande tendenser i Norge och Finland, men inte alls i samma utsträckning som i Sverige. I resten av världen fortsätter kontanter att vara en viktig del av ekonomin, vi ser ingen avmattning i stort.”