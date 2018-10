Kasinooperatör stänger ned nederländska konton

Nyligen meddelades att just den nederländska överdomstolen för administrativa ärenden, The Council of State, fastställt de böter som landets spelmyndighet, KSA, tidigare delat ut till Onisac och Mansion Online Casino på 150.000 euro 2013 samt till Co Gaming, tidigare Come On Europe, på 180.000 euro under 2014.

Cherry förvärvade Come On i två omgångar under 2016 och bolaget ingår alltså numera i Cherrykoncernen.

"Vår bedömning är att detta beslut inte påverkar oss om vi skulle vilja ansöka om licens i Nederländerna. Vi bygger den bedömningen på vår erfarenhet från hur reglering i andra marknader förberetts och genomförts", kommenterade Cherrys ir-chef Anders Antonsson till Nyhetsbyrån Direkt förra veckan.