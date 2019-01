Kartläggning: Billigaste skidorten på sportlovet – här finns det boende kvar

När Di går igenom de olika skidanläggningarna är det få boenden kvar under sportlovsveckorna. Men det går fortfarande att hitta.

Nu är det bara två veckor kvar till att den första sportlovsveckan drar igång. Göteborgarna och områden i Västra Götaland och Småland är först ut vecka sju. Under vecka åtta är det Skåne och Hallands tur, vecka nio går Stockholmarna på sportlov och vecka tio har den norra delen av landet lov.

Kan du tänka dig att hyra via Airbnb finns det till exempel hus att hyra i Älvdalen en knapp timme utanför Sälen.

I Åre finns det fortfarande boende ledigt för en familj på två vuxna och två barn under vecka 7 men svårare under vecka 9. Väljer du istället att lämna landets gränser och bege dig till norska Hemsedal finns fler alternativ för två vuxna och två barn under vecka 9.

Nöjer du dig med färre backar finns alternativ som värmländska Sunne där du i nuläget kan boka ett fyrabäddsrum på vandrarhemmet för 5.400 kronor under vecka 7 och en sportstuga för drygt 9.000 kronor under vecka 9.

Dyraste liftkortet hittar du i Åre och billigaste i Orsa/Grönklitt.

Skistars Linda Morell tipsar den som söker boende att gå in på hemsidan ofta. Trots att det är få stugor lediga bokar en del av, men då gäller det att vara snabb.