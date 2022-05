Kärninflationen bromsade för första gången i år – bryter dyster svit på Wall Street

NEW YORK. Wall Street ser ut att bryta en lång svit minusveckor. Börsen fick bland annat stöd av årets första nedgång i kärninflationen.

Det blev den första glada veckan på Wall Street på länge. New York-börsernas ledande index inledde fredagshandeln på plus, med bland annat S&P 500 upp 0,8 procent i öppningen. Därmed bröts en åtta veckor lång nedgångssvit, den längsta sedan 1930-talet, för Dow Jones.

Varningarna om att uppgången är en tillfällig respit har haglat tätt från analytiker och ekonomer, men investerarna ser ut att ha passat på att köpa efter de tidigare nedgångarna.

Enligt en färsk mätning från Bank of America flödade motsvarande 215 miljarder kronor in i amerikanska aktiefonder under den senaste veckan, det största inflödet på flera månader. Fondförvaltarnas kontanthögar ökade dock mer i absoluta termer, ett tecken på fortsatt hög nervositet.

Bankens analytiker konstaterar samtidigt att deras egen indikator helt klart signalerar köpläge för andra veckan i rad, men fortsätter att själva vara mer pessimistiska. De pekar bland annat på spekulationerna om att inflationen nått sin kulmen och att centralbanken Federal Reserve inte kommer behöva höja så mycket som väntat som en anledning till att vissa investerare blivit mer optimistiska igen.

Börsen fick stöd av hyggliga inflationssiffror på fredagen. Kärninflationen mätt i PCE, det mått som Fed sägs följa mest noga, landade på 4,9 procent i april. Det var helt i linje med förväntningarna och den första inbromsningen som registrerats i år.

Kärninflationen inkluderar inte livsmedels- och energipriser, två volatila komponenter i inflationsberäkningarna som bjöd på relativt stora rörelser i april.

Energipriserna tappade tempo under månaden efter stora ökningar tidigare under våren i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Men den senaste tiden har de letat sig uppåt igen och snittpriset på bensin i USA har fortsatt att sätta nya rekord enligt bilistorganisationen AAA.

Samtidigt visade officiell statistik tidigare i veckan att efterfrågan på bensin har bromsat. Livsmedelspriserna fortsatte också att accelerera i april, något som kan göra det svårt för amerikanska hushåll att hålla uppe sin konsumtion.

Men i april ser läget ut att ha varit stabilt då privatkonsumtionen steg 0,9 procent på årsbasis, något mer än väntat.