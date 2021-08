Karljohanboom i svenska skogar – ”många år sedan det var så bra”

Det är karljohan-år i de svenska svampskogarna. Den eftertraktade svampen kostar uppåt 3.500 kronor kilot i torkat skick och mycket säljs till italienska uppköpare för export under namnet porcini. ”Det är många år sedan det var så bra”, säger svampkonsulenten Lena Gustavsson.

Arne Ekstrand hade egentligen inte tänkt gå ut i skogen förra måndagen, men hunden behövde rastas och då tog han och sambon med svampkorgar ”utifall att”. På sitt vanliga svampställe i norra Skåne hittade de 50 kilo karljohansvamp på en yta som inte var större än en rejält tilltagen villa.

”Det var mattor av karljohansvamp, om man kan säga så. Känslan är lite som en kalv på grönbete, man vet inte var man ska börja plocka. Egentligen vill man ju hitta fler ställen, men det var bara att fortsätta harva på plats”, säger Arne Ekstrand, som bor i Bjärred.

Arne Ekstrand.

De tre korgarna och bilens baksäte fylldes, och det tog åtta timmar att rensa all svamp.

”85 procent av skörden var prima, fasta stjälkar och hattar, helt magiskt.”

I Facebookgruppen Svamp-klapp, med 71.200 medlemmar, har flera privatplockare den senaste veckan stoltserat med bilder på tiotals kilo svamp plockade i bland annat Småland, Västra Götaland, Sörmland och Skåne.

Och att det verkligen är ett karljohan-år intygar svampkonsulent Lena Gustavsson, som under förra veckan dagligen fyllde sin korg med karljohansvamp i västra Värmland.

”Det är många år sedan det var så bra som det är här nu. Men underbart är kort, man måste ut under de tio dagar de kommer och sedan kanske det kommer en topp till i september om man har tur”, säger Lena Gustavsson.

Tillgången på svamp styrs av en rad olika faktorer. Årets varma och torra juli, som följdes av stora regnmängder, är en av orsakerna till de lokala karljohanexplosionerna. När och hur mycket det regnar gör därför att karljohan dyker upp vid olika tidpunkter i olika landskap.

”Det får inte vara för torrt, men inte för blött heller. Men det är många faktorer som ska stämma och vetenskapen känner inte till alla. Mitt tips är att bara gå ut i skogen och titta. Man får ha lite tålamod och plötsligt händer det. Tycker man det är för tråkigt är det bra att lära sig lite fler svampsorter, för de kommer vid olika tider.”

Lena Gustavsson, svampkonsulent på Svampkonsulenternas riksförbund. Foto: privat

De flesta plockar för sitt eget husbehov, men det finns en stor kommersiell marknad för karljohansvamp.

Ola Hultman är vd för Wermlands skogsförråd, som köper in bär och svamp av privata plockare. Karljohansvamp som håller högsta klass - vilket innebär att den är hård, hel, vit på undersidan och helt utan parasit- eller larvangrepp - ger 150 kronor per kilo till plockaren. Den säljs i sin tur vidare till restauranggrossister för 300 kronor kilot.

”Det är väldigt mycket svamp här i Värmland just nu, men jag tippar att bara 1 procent håller restaurangklass. Resten är angripet av larver och det är restaurangerna livrädda för”, säger Ola Hultman.

I dagsläget får företaget in mellan 50 och 100 kilo karljohansvamp per dag, men Ola Hultman skulle kunna sälja ett halvt ton per dag till grossisterna.

Det finns dock efterfrågan även på svamp av sämre kvalitet. Just nu befinner sig italienska uppköpare i Sverige. I Italien kallas svampen porcini och är en vanlig ingrediens i till exempel fylld pasta, och exporteras även torkad i påse. Men Ola Hultman säljer inte till dem.

”De är mindre nogräknade och köper med hela foten och jorddelen kvar, för de vet att de kan använda allt. Men skulle vi köpa in oskurna karljohan av sämre kvalitet så skulle det bli kaos här, jag skulle behöva 20 anställda till för att ta emot allt.”

Arne Ekstrand i Bjärred säljer aldrig sin svamp utan torkar och förväller den. Det mesta äter han och sambon upp själva eller bjuder på och det blir också utmärkta gåbortpresenter. 50-kilosskörden betyder dock inte att han är nöjd. Det blir fler turer i norra Skåne och en hel vecka i Småland, där svampplockning och fiske står på schemat.

”Karljohan är en av de absolut godaste matsvamparna, mustig, tuggvänlig och många gillar den. Det är bara stolt fjällskivling som slår den, men dem brukar jag inte hitta här nere”, säger han.

Arne Ekstrands karljohanskörd, han hittade 50 kilo karljohansvamp i norra Skåne.

Karljohansvamp Andra namn: Stensopp, på latin heter den Boletus edulis. I Italien heter den porcini, i Frankrike cèpes och i Storbritannien penny bun. Växer: I både barr- och lövskog och är allmänt utbredd i hela Sverige. Kännetecken: Ljust ådernät på foten, som vanligen är knubbig. Hatten är ljus- till mörkbrun och har rör på undersidan och en vit rand längst ut på kanten. Köttet precis under hatthuden är ljust brunlila. Förväxlingssvampar: Finluden eller rödbrun stensopp, samt brunsopp. Samtliga är dock goda matsvampar. Gallsopp smakar bittert men är troligen inte giftig. Källa: Lena Gustavsson, Anders Dahlberg och Svampguiden