Karin Mamma Anderssons verk in på dansk mark – ”drömställe att få ställa ut på”

Karin Mamma Andersson, född 1962, tillhör en av Sveriges mest berömda konstnärer. Nu blir hon synlig för en bred dansk och även internationell publik. Det danska museet för modern konst, Louisiana, viker sommaren åt en stor utställning över hennes konstnärskap som pågår mellan den 17 juni och den 10 oktober.

”Karin Mamma Andersson är ännu inte särskilt känd i Danmark, så vi har lyxen att introducera en ny konstnär som befinner sig på en hög nivå. Publiken kommer lära känna henne. Det var samma situation med den brittiske konstnären Peter Doig som vi visade 2015”, säger utställningens kurator Marie Laurberg.

Valet av Karin Mamma Andersson hänger ihop med Louisianas tidigare utställningar över generationskamrater som Cecily Brown, Daniel Richter och Peter Doig, som alla uttrycker sig genom måleriet.

”Det som gör henne spännande är att hon förhåller sig till den klassiska målargenren med landskap, stilleben och interiörer. Innanför denna genre finner hon ett språk som både är klassiskt och experimenterade”, säger Marie Laurberg.

Karin Mamma Andersson utmärks också av att hennes konst inte går att datera med tidstypiska element.

”En stol i hennes verk är inte en stol från ett särskilt årtal. Det är bara en stol. Hon skulle heller aldrig placera en mobiltelefon i sina verk, det är för tidstypiskt”, säger Marie Laurberg.

Konstnären har arbetat mycket i Köpenhamn under de senaste åren, bland annat har hon skapat en stor väggmålning för en A.P. Møller-Mærsk A/S-stiftelse. Hon har också ställt ut tillsammans med konstnären Tal R på det danska galleriet Bo Bjerggaard. Möjligheten att visas på Louisiana beskriver hon som en dröm som går i uppfyllelse.

”För mig har det varit ett drömställe att få ställa ut på. Det är ett så fantastiskt fint museum med en fin samling och en fin arkitektur. Stämningen är härlig. Jag har väldigt stor respekt för Louisiana”, säger Karin Mamma Andersson.

”Jag blev ganska överraskad när de hörde av sig förra våren. Jag svarade på deras förfrågan med en dansk flagga, en tumme upp och att jag köper danskt wienerbröd”, fortsätter hon.

När besökte du museet själv för första gången?

”Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror att jag var i 20-årsåldern med min första pojkvän. Vi tågluffade och satt i Louisianas trädgård. Museet lyckas locka alla åldrar. Det är verkligen folkligt”, säger hon.

I fokus för utställningen är Karin Mamma Anderssons konstnärskap under de senaste tjugo åren. Hon har därutöver skapat tio nya målningar speciellt för Louisiana. När hon själv reflekterar över sitt konstnärskap liknar hon det vid cirkelrörelser, där hon ibland kommer tillbaka till vissa motiv. Vissa teman och psykiska tillstånd kan också plötsligt komma tillbaka.

”Jag har känt på mig att det är så, men nu, då jag sammanställt målningar från en längre period, ser jag att det verkligen är så”, säger hon.

”Som ett exempel kan jag ta en helt ny målning på utställningen 'Dagen Efter' föreställande ett rött landskap. Det motivet hittade jag för länge sedan i en bok om Hälsingland. 1997 målade jag en då mycket viktig målning för mig som utgick från just den bilden. Nu i vintras sökte jag mig tillbaka till den och det kändes helt självklart att göra det”, säger hon.

”I bilden ser man hela landskapet, det nästan reser sig upp på något vis. Det finns en ödslighet och tomhet i den”, fortsätter hon.

Konstnären brukar utgå från olika bilder när hon jobbar, och bilderna är nästan aldrig hennes egna.

”Det kan vara väldigt olika saker som gör att man intresserar sig för en inspirationsbild. Ibland är det kompositionen, en annan gång ett outgrundligt motiv som triggar en”, säger hon.

Karin Mamma Andersson förklarar att hennes konst till stor del handlar om människors beteende i förhållande till naturen och allt annat liv på jorden.

”Det finns en respektlöshet, därav sorgen och ibland andligheten. Skogs huggs ned, man ser det bara som odlingsytor. Mycket av det jag har jobbat med har handlat om hur vi människor beter oss. Konsten är min ventil, det är där jag formulerar mig”, säger hon.

När Lousiana förra våren hörde av sig med sin förfrågan ställde Karin Mamma Andersson ut i New York på galleriet David Zwirner. På grund av coronapandemin pågick utställningen bara i en vecka.

”Det var nya målningar som jag arbetat med i cirka ett och ett halvt år. Jag blev aldrig upprörd över att konsten var uppe så kort tid. Jag åkte bara hem och fortsatte jobba, då med fler nya verk till Lousiana”, säger hon.

Hur har det senaste året av isolering påverkat din kreativitet?

”För mig privat har det varit ganska gynnsamt. Distraktionerna har varit få så jag har kunnat gå in i arbetet i lugn och ro. Generellt går jag in och ut ur mitt arbete ganska enkelt. Men sedan är det klart att det har varit jobbigt att inte kunna träffa nära och kära”, säger hon.

Om Karin Mamma Andersson

Född: 1962 i Luleå, jobbar och bor i Stockholm

Utbildning: 1986–1993 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

Aktuell: med utställningen ”Humdrum Days” på Louisiana i danska Humlebæk 17 juni-10 oktober.

Utställningar i urval:

”Devil may care” på Venedigbiennalen 2003

Moderna museet 2007

”Who is sleeping on my pillow”, David Zwirner 2010.

”Dog Days”, Museum Haus Esters, Kunstmuseen Krefeld, 2011

Svanesang, tillsammans med Tal R, Galleri Magnus Karlsson, 2016

Svanesang, tillsammans med Tal R, Galleri Bo Bjerggaard, 2016

”Memory Banks”, Contemporary Arts Center Cincinnati 2020