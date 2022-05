Kancera ökar förlusten

Intervacc, som är baserat i Hägersten utanför Stockholm och har utvecklat vaccinet Strangvac mot den allvarliga och smittsamma hästsjukdomen kvarka men även är verksamt inom gris- och kovaccin, har stigit kraftigt på First North den senaste veckan efter en svag utveckling senaste året.

På torsdagen lyfte aktien 11 procent efter att ha meddelat framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot en sjukdom hos mjölkkor.

På fredagen släppte bolaget sin kvartalsrapport för januari till mars, en period som omfattar den första försäljningen av hästvaccinet, som påbörjades i Sverige i slutet av mars. Nu stundar lansering i andra europeiska länder med hjälp av den veterinärmedicinska distributören Dechra, enligt vad vd Andreas Andersson sa till Di TV strax efter fredagens börsöppning.

Distributörsavtalet tillkännagavs i april 2021, och vid en sökning syns Strangvac på Dechras österrikiska, tyska, belgiska och nederländska hemsidor.

Di TV: hur har det varit under den inledande lanseringen?

”Det finns ett jättestort intresse. Nu ska vi bara få ut det här vaccinet, så att jag tycker att det går bra. Det finns en stor efterfrågan i resten av Europa, så nu ska vi komma ut till de länderna också”, säger Andreas Andersson och nämner bolagets utveckling av vaccin mot sjukdomar hos grisar och mjölkkor.

”Vi har fått väldigt lovande resultat”, säger han om en tidig studie om ett grisvaccin, där griskultingar kan skyddas från en dödlig streptokocksjukdom genom vaccinering av suggan (modern). Aktien sjönk 6 procent när nyheten om detta meddelades den 25 april, då börsen dock allmänt backade kraftigt.

Andreas Andersson avböjer att säga något om hur lång tid det kan tänkas ta innan bolagets gris- och kovaccin når marknaden, men han säger i Di TV att de bygger på samma teknik som hästvaccinet, och att sjukdomarna de ska förebygga liknar varandra varför utvecklingen lär gå snabbare än för hästvaccinet.

Di TV: hur stor är kvarkamarknaden?

”Väldigt stor. Vi siktar på en global marknad”, säger Andreas Andersson och nämner hur skalbar affären är, där produktion som outsourcats till Spanien medger distributionsavtal med globala aktörer.

Globalt finns, nämner han, 60 miljoner hästar varav 20 miljoner på ”primärmarknaderna” i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland där hästar vaccineras mot andra sjukdomar.

”Ungefär hälften medicineras eller får ett annat vaccin. Det är dem vi siktar på att nå: 10 miljoner hästar, och i Europa 3 miljoner hästar. När man går in i ett vaccinationsprogram stannar man ofta där under resten av hästens liv. Det är stora marknader och man behåller dem under lång tid”, säger Andreas Andersson och nämner höga inträdesbarriärer på hästvaccinmarknaden.

Denna beskriver han som ”fantastisk och med hög potential”, samt gynnad av försök att minska antibiotikaanvändningen inom gris- och mjölkindustrin: det ökar enligt Intervacc-vd:n behovet av vaccin, eftersom det är ett av de verktyg som kan hantera ett ökat infektionstryck i den minskade antibiotikaanvändningens spår.

Intervacc har nära 20.000 aktieägare vilket gör det till First Norths femtonde mest ägda bolag, enligt Holdings.

Intervacc: påbörjad försäljning bidrog till ökad förlust Intervacc omsatte 1,2 miljoner kronor under det första kvartalet 2022, i nivå med samma period 2021, efter att i slutet av mars ha påbörjat försäljningen av hästvaccinet Strangvac mot kvarka. Rörelseresultatet blev minus 10,7 Mkr, en försämring med 4,2 Mkr som förklaras med organisationsförstärkningar, fortsatt utveckling av projekt och avskrivningar av balanserade utvecklingskostnader. Det sistnämnda har föranletts av att försäljning nu har påbörjats. Källa: Intervaccs kvartalsrapport

Intervaccs decemberkollaps I mitten av december rasade Intervacc-aktien på att Läkemedelsverket uppgavs döma ut Strangvac, ett tapp som delvis raskt återhämtades men sedan följdes av ytterligare tapp i takt med allmänna kursras för förhoppningsbolag.