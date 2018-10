Kambi: "Fantastiskt bra start i New Jersey"

"Jag skulle gissa att Greenwood skulle kunna bli en av de ledande aktörerna i Pennsylvania som är en mycket större delstat än New Jersey, så det har en väldigt bra potential. Men om Draftkings skaffade en licens i Pennsylvania skulle jag tro att de får en ännu större marknadsandel", säger han.

Draftkings vd Jason Robins uppgav förra månaden, vilket bland annat Nordea plockade upp i en kommentar, att augustisiffrorna för bolagets del låg "300 procent över målet". Sportbokslanseringen i New Jersey på nätet är den första på USA-marknaden förutom Nevada och tillåter alltså bara spelare i New Jersey.

"Det har varit en fantastiskt bra start i New Jersey. Det har gått mycket snabbare än jag förväntat mig. I augusti var det nästan enbart Draftkings som var online och det har varit mycket lättare att ta över spelare från deras kunddatabas än vad vi har sett tidigare", säger Kambi-chefen.

I maj meddelade den högsta domstolen i USA att sportbetting kan legaliseras i delstaten New Jersey. Beslutet lämnar fältet öppet för andra amerikanska delstater att tillåta sportbetting online.

"Vi jobbar mot väldigt många kunder i USA för tillfället även om vi inte är ensamma om det. Det finns inte enbart konkurrerande underleverantörer utan även speloperatörer som GVC och William Hill som startar upp samriskbolag med stora amerikanska kasinogrupper som MGM och Eldorado. Det finns väldigt många möjligheter men konkurrens är rätt hård. Men samtidigt känner jag att vi är en av de aktörer som ligger bäst till just nu", utvecklar sportbokschefen konkurrensläget.

"Just nu har du Nevada, New Jersey, Mississippi och Delaware som är i gång. West Virginia och Pennsylvania kommer nog i gång före årsskiftet. Även New York kommer i gång före årsskiftet åtminstone inom retail-segmentet. Sen finns även lotteristater som Oregon och Montana. Sen finns det några troliga som Connecticut, Michigan, Illinois, Ohio och Indiana", summerar han delstatsläget.