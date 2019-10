Källor: IS högste ledare har dödats i amerikansk attack

USA:s militär har genomfört en attack i nordvästra Syrien och terrorrörelsen IS högste ledare Abu Bakr al-Baghdadi tros ha dödats i attacken, rapporterar flera amerikanska medier, bland annat CNN, AP och New York Times, alla med hänvisning till källor.

al-Baghdadi sprängde sig själv med en självmordsväst under insatsen, säger en källa inom försvaret till CNN och uppgiften återges i stora amerikanska medier som bland andra ABC News och Newsweek .

Vid 4-tiden i natt twittrade president Trump att ”Någonting stort har just hänt”, och enligt Vita husets talesperson Hogan Gidley ska Trump vid 14-tiden, svensk tid, göra ett ”viktigt uttalande” utan att ge någon information om vad det gäller. Enligt CNN är det utrikesrelaterat.

Attacken ska ha genomförts på lördagen i Idlibprovinsen i norra Syrien.

Abu Bakr al-Baghdadi har lett IS sedan 2010. Som mest kontrollerade han totalt sju miljoner människor i IS-kontrollerade områden i Syrien och Irak innan IS motades tillbaka. I våras besegrades IS sista enklav, staden al-Baghuz.

al-Baghdadi har gjort få offentliga framträdanden genom åren och det har flera gånger tidigare rapporterats om att han dödats.