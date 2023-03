Källor: Buffett redo att stödja krisande USA-banker

Buffett har under den gångna veckan haft flera kontakter med president Joe Bidens stab för att diskutera den pågående bankkrisen. Enligt källor till Bloomberg har samtalen handlat om hur Buffett skulle kunna gå in med investeringar i regionala banker i USA på något sätt. Han ska också ha bidragit med råd och vägledning med anledning av oron på marknaderna.

Buffett har en lång historia av att hjälpa banker i kris. Han har utnyttjat sin status som investerare för att återställa förtroendet för krisdrabbade företag.

Till exempel pumpade Buffett in pengar i Bank of America 2011 och i Goldman Sachs Group i samband med finanskrisen 2008.

Hans insatser i Bank of America under krisåren har också gett Warren Buffett en ordentlig avkastning, en vinst på omkring tolv miljarder dollar.

Vita huset har inte kommenterat uppgifterna.

President Joe Biden har försökt ordna garantier eller stöd som inte skulle kräva statliga utgifter eller stöd från centralbanken. Till exempel satte flera storbanker själva under veckan in miljarder dollar för att rädda krisande First Republic Bank.