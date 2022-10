Kalkoner och bläckfiskar i Drömportföljen

Drömportföljen har inletts med en mardrömsstart för egen del. Mitt första beslut vid tävlingsstart var att slänga ut Sinch i och med att den var för populär. Då min strategi varit centrerad kring att få ett avvikande resultat kunde jag inte ha kvar den mest valda aktien i leken. I skrivande stund är aktien upp 61 procent sedan dess. Med andra ord har det varit ett dåligt beslut att vara konträr såhär långt.

Istället har jag under rapportperioden valt att försöka mig på en hemmasnickrad bläckfisken Paul-strategi. Bläckfisken Paul lyckades under fotbolls-VM 2010 förutspå vinnaren flera gånger i rad i turneringens matcher. Jag har försökt mig på en liknande taktik genom att välja rapporterande bolag som jag dessutom tror att relativt få personer har i sina drömportföljer, men där rapportrörelsen kan bli stor. Den huvudsakliga skillnaden mellan mig och den synska bläckfisken är att han var osannolikt bra på att gissa och jag har gissat osannolikt dåligt.

Under förra veckan prickade jag egentligen varken rapportvinnare eller rapportförlorare. Under den här veckan däremot lyckades jag med konststycket att välja bort Oncopeptides samt välja in Knowit, MSAB och Stillfront över rapport. Det innebär alltså att jag under de senaste två rapportdagarna lyckats pricka in tre av de stora rapportförlorarna kombinerat med att undvika en kursrusning i biotechbolaget Oncopeptides.

Bara i dag är portföljen därmed ner 6 procent. Samtliga innehav i drömportföljen är av hög koncentration då riskhantering inte är en central del av min spekulativa strategi. Att det skulle bli kanon eller kalkon var sagt från början, men jag hade självklart hoppats på att det inte skulle gå fullt så dåligt som det gjort.

OMXS30-index är sedan tävlingsstart upp 6,5 procent, min drömportfölj är oförändrad. Detta placerar mig just nu i bottensegmentet av de 14.000 deltagarna. Även om jag inte betvivlar min förmåga att hitta ytterligare rapportförlorare blickar jag framåt med tillförsikt – det kan fortfarande hända mycket som kan förändra spelplanen.