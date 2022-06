Judit Kristensen: Det är en otroligt välkomnande konstscen

Judit Kristensen är uppvuxen i Umeå och tog 2021 en masterexamen i konst vid Konsthögskolan i Umeå. Efter att tidigare ha bott i bland annat Köpenhamn flyttade 32-åringen till Antwerpen och det är där hon nu har sin bas när hennes konst börjar spridas över Europa och världen.

”Jag är jätteglad att jag flyttade hit och är verkligen lycklig över hur fina folk varit mot mig, det är en otroligt välkomnande konstscen. Öppen, peppig och lite punkig.”

Fredrik Roos stipendium, som damp ner som en blixt från klar himmel i våras, förändrar förutsättningarna för hennes konstnärskap, säger hon. Samtalet med Axel Roos, ordförande vid stiftelsen och brorson till Fredrik Roos, har etsat sig fast:

”Det var ofattbart. Jag tycker att jag är en någorlunda behärskad person som kan uppföra sig professionellt och rimligt men jag kunde bara tänka att jag inte skulle råka skrika i örat på honom”, säger hon med ett skratt och fortsätter:

”Det är förstås en stor bekräftelse och jättemycket pengar som är otroligt betydelsefullt att få. Det är en sak som förändrar förutsättningarna i livet, för all framtid.”

Hela sin uppväxt har Judit Kristensen tecknat och målat som ett för henne viktigt uttrycksmedel. Men att hon skulle kunna livnära sig som konstnär är en tanke som dök upp relativt sent i livet, berättar hon.

”Det var något som jag var helt övertygad om inte skulle kunna gå. Så jag har en psykologutbildning i bagaget, för jag tänkte inte ens tanken att kunna jobba som konstnär. Men jag hade svårt att motstå behovet av att jobba med konst och blev inbjuden till några konstutställningar. Sedan blev det fler och fler utställningar, och till sist började det kännas att det kanske ändå skulle gå att jobba med konst.”

I dag har Judit Kristensens målningar ställts ut i Oslo, Köpenhamn, Antwerpen, New York, Tokyo, Los Angeles, London och Paris vid sidan av flera gallerier i Sverige, både i solo- och grupputställningar.

”Närmast väntar en soloutställning i Palermo i oktober. Sedan har jag några konstmässor och ytterligare två soloutställningar, så jag kämpar med att få upp produktionstakten.”

Judit Kristensens verk Television and Repoman.

Är det en utmaning för dig?

”Ja. Jag jobbar väldigt hårt och mycket men är inte särskilt produktiv. Det blir kanske en målning i månaden. Jag behöver öka tempot för att hinna med alla utställningar.”

Hur vet du när en målning är klar?

”Jag undrar om jag ska erkänna det… men som många andra målare har man lite hybris i början och tycker tidigt i processen väldigt mycket om sin målning, man bygger ett nära känslomässigt band till den. Sedan kommer det en fas med ganska mycket självhat och att jag inte alls tycker om målningen längre. Till sist handlar det om att man försöker rädda missar och slutligen finns det inte så mycket känslor kvar”, skrattar hon.

”Det blir ett slags känslomässigt slut, lite som när man lämnar en relation: 'nu känner jag inte så mycket längre och nu kan någon annan få ta över'. Jag har hört att det är en erfarenhet som faktiskt delas av väldigt många konstnärer.”

Judit Kristensens konst har beskrivits som att hon ger betraktaren inblick i känslomässigt laddade situationer, men ofta i en vardaglig miljö. Där finns högar med fimpar, läskflaskor, Netflix och tristess, men också drömmar och vackra minnen.

”Judit Kristensens målningar utmärks av en kyla som ger dem en närmast observerande och analytisk karaktär [...] Hennes närmast kliniska förhållningssätt till dessa emotionella känslotillstånd vittnar om en djup kunskap om det mänskliga psyket”, heter det i motiveringen till Fredrik Roos-stipendiet.

Hur har din konst utvecklats?

”Jag tror att jag alltid försöker sträva mot att vara mer och mer mig själv, att gå djupare mot någonting och att våga ta fler risker. Men det är lite svårt att prata om sin konst eftersom det ibland är egna dimensioner och egna världar som ligger utanför språkets. Men jag försöker bli säkrare och försöker ha så mycket konstnärlig integritet som möjligt, att våga låta konstiga idéer få finnas.”

Vilka känslor vill du förmedla?

”Det är sällan en enda känsla utan kanske mer ett slags mentalt rum som jag vill beskriva. En slags upplevelse av instängdhet, av klaustrofobi, av att sitta lite fast någonstans. Det är ofta flera saker samtidigt.”

”För mig handlar det kanske om att koppla mer tråkiga delar av mitt liv, tillvaro och existens till en kollektiv berättelse om vad livet innehåller. Att tillsammans med betraktaren berätta om vår gemensamma existens.”

Judit Kristensen

Ålder: 32

Bor: Antwerpen

Utbildning: Master of Fine Art, Konsthögskolan i Umeå, Master of Science in Psychology, Umeå Universitet.

Aktuell: Mottagare av Fredrik Roos-stipendiet, ställer ut i Palermo i oktober.