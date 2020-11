Joe Biden lovade att prioritera att få kontroll på pandemin och att återställa USA:s anseende i världen under sitt segertal i Wilmington på lördagen.

Joe Biden under sitt segertal.

”Mina kära amerikaner, USA:s folk har talat”, sa Joe Biden när han inledde sitt segertal i Wilmington på lördagskvällen.

”De har gett oss en klar seger. En övertygande seger.”

Jublet var öronbedövande bland de tusentals supportrar som samlats på parkeringsplatsen utanför Chase Center i Wilmington när hemmasonen gjorde entré, lätt joggandes som på fornstora dagar. Folk i alla åldrar och av alla etniciteter ömsom grät, ömsom dansade. De skrek ut sin lycka och lättnad bakom Biden/Harris-masker i likhet med hur det såg ut i augusti när Joe Biden accepterade nomineringen som Demokraternas presidentkandidat just här.

Publiken jublar när Kamal Harris presenteras under Joe Bidens segertal. Foto: JOEL MARKLUND

Joe Biden är visserligen född i Scranton, Pennsylvania, men han har bott i Delaware sedan han var tio år. Folk i delstaten betraktar honom som en av de sina, och är uppenbart stolta över ”Joe”, som alla kallar honom.

77-åringen, som är på god väg att bli USA:s 46:e president, talade redan som en president under lördagen. Till skillnad från hans kampanjtal nämndes inte den sittande presidenten längre vid namn. Joe Biden pratade om att ena landet, om att lämna de senaste fyra åren av splittring till historieböckerna.

”Jag kandiderade som en stolt demokrat, men jag kommer att bli en amerikansk president”, sa han, och lovade att jobba lika hårt för dem som inte röstade på honom som dem som gjorde det.

Han uttryckte också sympati för Donald Trumps supportrar, och sa med självdistans att han själv förlorat några gånger, så han ”vet hur det känns”.

Joe Biden kandiderade för presidentposten både 1988 och 2008, utan större lycka, om man säger så.

Fyrverkerier under Joe Bidens segertal efter att han blivit vald till USA:s 46:e president den 7 november 2020 i Wilmington, Delaware, USA. Foto: JOEL MARKLUND

Men under det märkliga pandemi-året 2020 verkar det uppenbart bli tredje gången gillt för Joe Biden. Tidigare under lördagen utropade tv-stationen CNN att Demokraternas kandidat vunnit Pennsylvania, och därmed totalsegern i valet, vilket följdes av att nyhetsbyrån AP, konservativa tv-stationen Fox News med flera gjorde detsamma. Med Pennsylvanias 20 elektorsröster i bagaget har Joe Biden totalt nått över 270 elektorsröster och därmed en ointaglig ledning.

På söndagsmorgonen lokal tid ledde demokraten med 37.000 röster i Pennsylvania, eller 0,55 procentenheter, när 2 procent av rösterna återstod att redovisas. Han ledde även i de två vågmästarstater som ännu inte avgjorts: Georgia och Arizona.

Donald Trump verkar dock inte ha några tankar på att slå sin konkurrent en signal för att erkänna sig besegrad. Tvärtom lät den sittande presidenten meddela att ”det här valet inte är över” och att kampanjens juridiska attacker kommer att trappas upp, från sin golfbana i Virginia.

Sedan valnatten har Donald Trump konstant talat om valfusk och om oegentligheter vid rösträkningen, utan att lägga fram några bevis. Till skillnad från innan valet var det dock inga av hans supportrar på plats vid Chase Center.

Joe Bidens håller segertal efter att han blivit vald till USA:s 46:e president den 7 november 2020. Foto: JOEL MARKLUND

Kamala Harris, vicepresidentkandidaten, ägnade stora delar av sitt inledande tal åt att prata om just USA:s demokrati, som vissa menar varit under hot under Donald Trumps presidentskap.

”USA:s demokrati ska inte tas för given”, sa Kalifornien-senatorn, som är nära att skriva historia som landets första kvinnliga vicepresident.

”Den är bara så stark som vår vilja att kämpa för den, att skydda den och aldrig ta den för given.”

Jämfört med hur det brukat se ut under Donald Trumps kampanjtal, med en stor majoritet vita åskådare, var det en helt annan publiksammansättning i Wilmington på lördagskvällen, med en stor andel afroamerikaner. Kamala Harris tycks ha varit ett viktigt dragplåster.

”Det är historia som skrivs, och jag känner mig stolt över att vara amerikan”, säger Stephanie Ronson, en afroamerikansk kvinna från delstaten. Hon hade med sig sin mor, Paula, som röstat för första gången.

”Enighet är det viktigaste nu”, säger Paula.

”Vi måste komma ifrån allt hat, vi är alla människor, Guds barn. Vi vill att vi ska vara lika mycket värda som andra, och det känns som förutsättningarna för det kommer bli bättre framöver.”

Åskådare tar bilder av fyrverkerier under Joe Bidens segertal. Foto: JOEL MARKLUND

Joe Biden pratade inte särskilt mycket sakpolitik från scenen, vilket är brukligt under segertal. Men han lovade att pandemin kommer att vara hans högsta och första prioritet som president.

”Vi kan inte reparera ekonomin, återställa vår vitalitet, eller njuta av livets värdefullaste ögonblick, så länge inte viruset är under kontroll”, sa Joe Biden, som också gjorde en poäng av värdet i att återställa USA:s anseende i världen.

Vid sin sida hade han sin fru, Jill, som han även kallar sin viktigaste rådgivare. Vad som nu väntar dem och resten av befolkningen fram till presidentinstallationen den 20 januari är oklart, med tanke på den sittande presidentens agerande. Men det tycktes inte bekymra varken den tillträdande presidenten eller hans anhängare på lördagen.