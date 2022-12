”Ju bättre det går för Max, desto mer pengar till stiftelsen”

Hamburgerkedjan Max är ett familjeägt bolag där bröderna Richard, Christoffer och Wilhelm Bergfors är aktiva som vd, vice vd och restaurangchef. Utöver familjens andelar äger stiftelsen Rättvis Fördelning totalt 9 procent av bolagets aktier.

”Aktierna är preferensaktier, det vill säga att utdelningen går till stiftelsen först. Då har vi satt ett spann mellan 7 och 10 procent av Max nettovinst varje år”, säger Richard Bergfors.

Pengar har gått till hjälpande insatser i allt i från Haiti och Guatemala, till Senegal och Burkina Faso, med byggande av skolor, utveckling av jordbruk och hjälp med sjukhus.

Förutom bekämpningen mot fattigdom finns ett annat driv.

”Stiftelsen är väldigt viktig för oss, vår pappa hade en vision och grundade den 2008, och han gick ju bort relativt nyligen”, säger Richard Bergfors.

För att stiftelsens nytta ska maximeras krävs bra samarbetspartners. Den senaste är välgörenhetsorganisationen Hand in hand, där filantropen Percy Barnevik har varit en grundpelare.

”Vi hade tittat på dem i väldigt många år och inte minst pappa som varit intresserad av de länge och haft möten med Percy”, säger Richard Bergfors.

2021 inleddes ett samarbete med Hand in hand med fokus på entreprenörskap inom biodling och främjande av biologisk mångfald i Kenya. Projektet har bland annat lett till ökad honungsproduktion och fler jobb, samtidigt som det verkar gott för miljön.

”Dels är det matproduktion så att säga, det är väl extra intressant för oss. Sen tycker jag att det är bra med biodlare, det gör inte bara att du får ut en typ av mat, bin kan även göra nytta i sin naturliga del”, säger Christoffer Bergfors.

Totalt har Max hamburgerrestauranger försett stiftelsen med ungefär 400 miljoner kronor sedan 2008.

”Av de 400 miljonerna har vi kanske använt 300 ungefär, vi har inte delat ut allt än”, säger Richard Bergfors.

Då Max är stiftelsens enda inkomstkälla är bröderna Bergfors huvudfokus att hålla restaurangerna i toppform.

”I korthet, ju bättre det går för Max, desto mer pengar till stiftelsen”, säger Richard Bergfors.

Hur går det för Max?

”Det går bra och har gått bra under väldigt lång tid. Vi fortsätter att växa.”

En målsättning är att nå 10 miljarder i omsättning med bibehållen eller ökad lönsamhet till 2030.

Hand in hands julkampanj

”Årets julinsamling går under parollen Let it Grow – låt entreprenörskap, grödor och inkomster växa. Fokus ligger på att ge fler småbönder träning och utbildning för att kunna odla mer, bättre och hållbarare mat – och samtidigt öka sina inkomster. På så sätt stärker de sin egen

försörjning samtidigt som det minskar importberoendet och fattigdomen i landet.”

