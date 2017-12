JP Morgan tror på tillväxt för Astra Zeneca

Återgången till tillväxt väntas infalla under 2018 sett till försäljningen med stöd från nya produktlanseringar. För resultatet per aktie väntas golvet inte nås förrän under 2018 varpå tillväxt för resultatet per aktie för kärnverksamheten väntas bli fallet först under 2019. Bland Astra Zenecas nya produkter väntas cancerläkemedlet Tagrisso, enligt JP Morgan även med försiktiga antaganden, kunna överträffa analytikernas konsensus. Enligt JP Morgans bedömning kommer Tagrisso överträffa konsensus med 15 procent 2018 och nå en försäljning om drygt 1,7 miljarder dollar för behandling av första och andra linjens lungcancer. Under 2019 väntar sig JP Morgan att Tagrisso omsätter drygt 2,9 miljarder dollar, omkring 40 procent över rådande konsensus. Andra större lanseringar som väntas bidra till försäljningen 2018 återfinns i astmaläkemedlet Fasenra, immunterapiläkemedlet Imfinzi samt blodcancerläkemedlet Calquence. Samtliga av ovan nämnda läkemedel, förutom Fasenra, väntas enligt JP Morgans estimat, nå en så kallad blockbusterstatus med en årlig försäljning på överstigande 1 miljarder dollar.

Av de nämnda nya läkemedlen väntas Tagrisso vara den produkt som först når en blockbusterstatus, under 2018, följt av Imfinzi under 2020 och Calquence under 2022. Nämnas bör då även att JP Morgan i sin modell valt att riskjustera försäljningen för Calquence till 70 procent. Utan riskjustering skulle Calquence nå blockbusterstatus redan 2021. Bland övriga möjliga större nya läkemedel i forskningsportföljen finns Lokelma (ZS-9) för behandling av hyperkalemi (förhöjda värden av kalium i blodet) som med 70 procents riskjustering väntas nå en försäljning på nästan 0,7 miljarder dollar vid 2023. Roxadustat väntas med samma riskjustering nå en försäljning på 0,8 miljarder dollar 2023. Även Astra Zenecas Alzheimersprojekt AZD-3293 (BACE) har stor potential, men här är riskerna i utvecklingen också stora vilket framgår av JP Morgans riskjustering i sin modell, där endast 10 procent av värdet ingår i analysens nuvärdesmodell.

Totalt sett ligger JP Morgan dock långt från Astra Zenecas egna långsiktiga tillväxtmål om över 45 miljarder dollar vid 2023, som först annonserades under den strategiska uppdateringen i samband med Pfizerbudet under 2014. JP Morgan förväntar sig en total försäljning på 27,6 miljarder dollar under 2023. JP Morgan bedömer att risken för Mystic-studien har gått ned efter att interimsresultaten i samband med rapporten för det andra kvartalet inte nådde upp till de primära målen för så kallad progressionsfri överlevnad, det vill säga tiden från att behandlingen inleds tills att cancertumören fortsätter att växa. När Astra Zeneca väntas presentera de slutliga resultaten för Mystic-studien, för total överlevnad, under det första halvåret 2018 ser JP Morgan endast måttlig nedsida för aktien.

I sin analys uppgraderar JP Morgan sin rekommendation för Astra Zeneca till övervikt från tidigare neutral med en riktkurs på 55 pund motsvarande cirka 609 kronor.