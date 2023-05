JP Morgan stiger i förhandeln efter köpet av First Republic

Strax efter att klockan passerat 12 svensk tid är JP Morgan upp 2,7 procent i den amerikanska förhandeln.

Uppgången kommer i spåren av att myndigheten California Department of Financial Protection and Innovation, DFIP, meddelade att de tagit över krisbanken First Republic samt accepterat ett bud från JP Morgan på krisbanken.

I ett pressmeddelande skriver DFIP att JP Morgan kommer ta över alla insättningar och i stort sätt alla First Republics tillgångar. Den 13 april hade den San Francisco-baserade banken tillgångar på totalt 229,1 miljarder dollar och insättningar på omkring 103,9 miljarder dollar, vilket Di tidigare rapporterat om.

”Vår regering bjöd in oss och andra att kliva fram och det gjorde vi”, säger Jamie Dimon, vd och styrelseordförande för JP Morgan, i ett pressmeddelande och poängterar att förvärvet är positivt för banken överlag.

Enligt JP Morgan väntas affären ha en viss positiv effekt på bankens vinst per aktie.

First Republic är en av de amerikanska banker som det svenska pensionsbolaget Alecta tidigare var investerade i. Alecta avyttrade sina aktier i First Republic i mitten av mars till en förlust på 7,5 miljarder kronor, vilket Di tidigare rapporterat om. Banken rasade 43 procent på fredagen och är ned ytterligare omkring 48 procent i förhandeln.