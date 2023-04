JP Morgan och PNC uppges vara intresserade av First Republic Bank

Amerikanska statens bolag som ansvarar för insättningsgarantierna, FDIC, lägger på ett kol och begär att bankerna som visat intresse för att köpa First Republic Bank ska komma in med slutgiltiga bud senast söndag, enligt källor till nyhetsbyrån Bloomberg.

Di skrev tidigare i veckan om First Republics kursras efter kvartalsrapporten. Sedan artikeln publicerades har banken fortsatt att falla fritt på börsen. Under fredagen rasade kursen med 43,3 procent under den ordinarie handeln och aktien stängde på kursen 3,51 dollar. I efterhandeln handlade marknaden ner aktien ytterligare, med 33,6 procent från stängningskursen till 2,33 dollar.

I början av mars stod kursen omkring 120 dollar per aktie.