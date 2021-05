Johan Rockström gör Netflix-dokumentär

Johan Rockström är huvudpersonen i Netflix NFLX +0,88% Dagens utveckling nya klimatdokumentär ”Breaking boundaries: The science of our planet”, som släpps globalt på streamingplattformen den 5 juni. Johan Rockström var tidigare vd för Stockholm Resilience Center, men är i dag chef över det Tysklandsbaserade klimatforskningscentret Potsdam Institute for Climate Impact Research och har blivit en internationell profil inom klimatforskning.

”Jag var med i David Attenboroughs stora ´A life on our planet´-serie på Netflix, och sedan fick jag ett stort projektförslag om att göra en film om vetenskapen bakom planeten”, säger Johan Rockström.

Hur känns detta?

”Det känns jättespännande. Jag har ju kämpat och lett den här internationella forskningen om planetära gränser sedan vi publicerade 2009 och känt så starkt de senaste åren att vi måste som forskare kliva fram och kommunicera den här nya berättelsen om att vi måste bli förvaltare av hela planeten, för vår egen framtid.”

Det är inte bara en ödesfråga utan filmen är också starkt positiv.

”Om vi kan bli förvaltare av hela planeten så har vi goda förutsättningar att både leverera FN:s Agenda 2030 och svara på Greta Thunbergs och alla ungdomars krav om att lämna en planet efter oss som människor kan leva på. Äntligen kommer filmen om den berättelsen ut”, säger Johan Rockström.

Filmen är 1 timme och 13 minuter lång och har gjorts av Silverback Films, som även har gjort ”A life on our planet”. Även i ”Breaking boundaries” är det David Attenborough som ledsagar tittaren.

”Den bygger helt på min forskning om planetära gränser och det är jag som är huvudperson, men det är även intervjuer och nedslag i miljöer på Antarktis, Grönland och Amazonas.”

Parallellt med filmen släpper Johan Rockström också en bok med samma titel, tillsammans med kollegan Owen Gaffney, där klimataktivisten Greta Thunberg har skrivit förordet. Boken ges ut på det brittiska förlaget Penguin Books, men diskussioner med svenska förlag pågår.

USA:s miljöminister John Kerry, som fått se filmen i förväg, blev enligt Johan Rockström så förtjust att han inledde sitt anförande på klimattoppmötet härom veckan med att visa en tio minuter lång sammanfattning av filmen.

Har det betydelse att just Netflix visar filmen?

”Det tycker jag, för de gör en global satsning och då kan den nå ut mycket, mycket bredare. Dessutom har de en publik som man som akademiker har väldigt svårt att nå.