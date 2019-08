Dennelind lämnar Telia: ”Bestämde mig i helgen”

Telias vd Johan Dennelind lämnar sin post enligt bestämmelserna i anställningsavtalet, vilket innebär att han slutar som vd inom ett år. Han har innehaft rollen som vd och koncernchef sedan första september 2013.

Senast i maj förnekade han att han var på väg bort från Telia, i samband med sitt nya uppdrag som styrelseordförande för konsultjätten Tyréns.

Till Di kommenterar han beslutet att sluta just nu:

”Efter att vi levererat vårt resultat i juli har jag haft semester och då har jag känt att beslutet mognat fram. Jag har haft en diskussion med ordförande som ledde fram till att jag i helgen bestämde mig för att säga upp mig.”

Var det någonting speciellt som föranledde beslutet?

”Nej, jag skulle inte säga att det är en faktor. Det är flera faktorer som man väger in när man tar den här typen av beslut om sig själv och sin framtid som påverkar mig och många andra som jobbar med mig. Det är klart att det är ett tufft beslut men jag känner att det är rätt i tid.”

Telias styrelseordförande, Marie Ehrling, bekräftar till Di att Johan Dennelinds beslut att lämna posten har inkommit under helgen.

”Han lämnade in en skriftlig uppsägning i dag och igår kväll fick jag ett muntligt besked från honom. Från det muntliga beskedet valde jag då att kalla in styrelsen så att vi kunde ha ett möte nu under söndagen.”

Hon uppger vidare att beslutet att lämna vd-rollen tagits av Johan Dennelind själv.