Joe Bidens hopp lever efter storseger i södern

Siffror från vallokalsundersökningar visar att Biden starkt stöd i de flesta väljargrupperna. Framför allt hos äldre och svarta, som står för en större andel av de röstande än de tidigare bataljerna i Iowa, New Hampshire och Nevada, där han har gått svagt.

”Vi hade ett mycket brant berg att bestiga. Vi visste att det skulle bli svårt att ta sig in i den här kapplöpningen som en outsider som säger obekväma sanningar”, skriver miljardären på sin kampanjsajt .

Ett frågetecken är miljardären och den tidigare New York-borgmästaren Mike Bloomberg, som kliver in i kampen i och med supertisdagen. En som tycker att han redan nu kan kasta in handduken är Donald Trump.