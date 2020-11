Strax efter klockan 22 höll Demokraternas presidentkandidat Joe Biden ett tal för det amerikanska valet där han sa att han tror på seger i valet.

”Jag är inte här för att deklarera att vi har vunnit. Men jag är här för att säga att när räkningen är klar, så tror vi att vi vinner”, sa han bland annat.

Samtidigt var han tydlig med att varje röst kommer att behöva räknas.

”Nu efter en lång rösträkning är det uppenbart att vi vinner tillräckligt många stater för att nå 270 elektorsröster som behövs för att vinna valet.”

Strax efter talet meddelade CNN att Joe Biden har tagit hem segern i nyckelstaten Michigan vilket innebär att han nu är nära presidentposten.

Tidigare under kvällen utsågs Joe Biden till vinnare även i Wisconsin. Den enklaste vägen till Vita huset är nu att han vinner även i Nevada där han just nu leder rösträkningen klart. Det slutgiltiga resultatet där väntas dock först under torsdagen.