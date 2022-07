Joe Biden har testat positivt för covid-19

Henrik Bastin hade precis börjat göra sig ett namn i den amerikanska tv-branschen när han höll på att förstöra allt. Fast övertygad om att få igenom sitt drömprojekt, en tv-serie baserad på den amerikanske författaren Michael Connellys poliskaraktär Harry Bosch, blev han ovän med sin agent. Henrik Bastin ville att Eric Overmyer, som arbetat med klassiska polisserier som Uppdrag: Mord, Lagens änglar och The Wire, skulle få jobbet som showrunner för att leda det dagliga produktionsarbetet. Men det vägrade agenten, som menade att Eric Overmyer var passé.

”Det retade mig något otroligt. Jag tyckte redan innan att han var en idiot.”

I vredesmod skickade Henrik Bastin ett mejl och slog vad om 10 000 dollar att han skulle lyckas få igenom serien med Eric Overmyer. Agenten, för övrigt är en av toppagenterna i Los Angeles, personen som karaktären Ari Goldberg i serien Entourage är baserad på, svarade med att höja till 100 000 dollar, en miljon kronor.

”Jag var så jävla förbannad så jag sade ’you’ve got a deal’. Sedan bröt vi kontakten, det blev så infekterat i mejlkedjan, som ett internt Twitter.”

När Amazon två år senare köpte Bosch, och Eric Overmyer, slog Henrik Bastin sig ner framför datorn igen. Letade upp det gamla mejlet, klickade på ”svara alla” och krävde sina pengar.

Telefonen började ringa, kolleger varnade för att agenten var ursinnig. Men trots att han påstod sig inte komma ihåg vadet gick han med på att betala. Varpå Henrik Bastin kallt svarade att det räckte med att skänka 10 000 dollar till välgörenhet och att skriva på sin Facebooksida ”Henrik Bastin is always right” 100 gånger.

”Och det gjorde han! Fatta vad sjukt, säger han med ett brett flin.

”Jag blev så klart svartlistad hos den största agenturen i LA, men fick samtidigt en väldig massa respekt. Det var så otroligt skönt att vinna.”

Efter tretton år i den amerikanska tv-branschen är Henrik Bastin väletablerad som producent, mycket tack vare succén med just Bosch. Efter sju säsonger avslutades serien i fjol. I samma veva lämnade Henrik Bastin Fabrik Entertainment, det produktionsbolag som han startade 2012 och har drivit tillsammans med tyska tv-bolaget Pro Sieben.

Hans nya bolag Fabel ligger i ett rymligt gammalt bankkontor på Sunset Boulevard. En assistent har dukat upp ett frukostbord med olika sorters bagels, cream cheese, frukt och bär. Henrik Bastin häller upp kaffe. Under Di Weekends besök är kontoret ganska tomt. Många jobbar fortfarande hemifrån.

”Jag hade kunnat stanna kvar och köra vidare med Bosch och på kort sikt tjänat mycket mer pengar än genom att bygga nytt. Men jag blev rastlös. Det blir jag alltid när saker rullar på. Jag vill prova att bygga något större”, berättar han.

Fabel är i princip samma företag som Fabrik. Henrik Bastin hade löpande sålt av hela sin del till Pro Sieben och fick köpa tillbaka både bolaget och projektlistan för en avsevärt mindre summa när tyskarna avvecklade sin USA-satsning. Senare i eftermiddag ska han skriva kontrakt med den brittiska tv-produktionsgiganten Fremantle som blir minoritetsägare i Fabel med 25 procent.

”Det har aldrig sålts mer tv och film än vad det gör i dag. Samtidigt blir det allt svårare att sälja för kanalerna kräver allt högre kvalitet, plus att du måste ha ett stort affischnamn. Nu får vi ordentligt med resurser för att köpa material och kunna beställa manus av författare. Det känns skitkul.”

Målet för Fabel är att ha fyra serier i produktion per år. Hittills har de en, Bosch: Legacy, en spin-off på Bosch. En andra säsong är redan beställd. Ytterligare en spin-off är på gång. Andra projekt som ligger och puttrar är en serie om den amerikanske neurologen och författaren Oliver Sacks för Fox och filmatiseringar av romanerna Invisible Monsters av Chuck Palahniuk och The Ten O’Clock People av Stephen King.

Det är ovanligt med ett etablerat independentbolag i den amerikanska tv-branschen. I Sverige utvecklar produktionsbolagen vanligen en serie internt, tar den till en kanal och får ett ja och en budget, sedan produceras serien och levereras för sändning. I USA fungerar produktionsbolagen främst som idéverkstäder som lämnar ifrån sig projekten till kanalens egna produktionsenheter.

”Det är svintråkigt! Jag gillar att producera fysiskt, att kunna påverka hur budgeten används och ha någon form av kreativ kontroll. Amerikanarna var skeptiska först, men nu har de börjat vänja sig vid oss.”

Henrik Bastins hörnkontor har glasväggar från golv till tak och utsikt över biografen Cinerama Dome, som slog upp portarna 1963. Den vita domen har synts i flera filmer genom åren och före pandemin gick Henrik Bastin ner och såg en film flera gånger i veckan. Nu blir det mest en väldig massa tv hemmavid. Precis som alla konsumenter hinner han knappt med det växande utbudet. Som producent tänker han på vad nästa steg ska vara och håller koll på vad kanalerna är ute efter.

”Vi fick precis höra att Amazon Freevee känner sig fullköpta på crime och letar hellre efter något medical. De två kategorierna går alltid bäst, alla vill ha ett nytt Grey’s Anatomy. Vi är små, vi ska hellre utveckla det som är svårare och tar lite längre tid att sälja in. Kanalerna är hopplösa och springer ofta på andras bollar. När Stranger Things kom ville alla ha något liknande. Grejen är att Stranger Things var pitchad till varenda kanal i hela USA gång på gång i fem år, alla tackade nej.”

Efter pandemin dras tittarna åt det som i branschen kallas blue sky, lättare romantiska komedier eller humorserier som fokuserar på ljus snarare än mörker. Det gäller även Henrik Bastin. När vi ses har Ryssland nyligen invaderat Ukraina och kriget är personligt. Hans farmor kommer från Kiev och släkten bodde länge i Donetsk.

”Det här stör mig enormt och i lördags tappade jag det helt och började googla flygbiljetter till Warszawa.”

För att åka och strida?

”För att strida, men så insåg jag snabbt att jag är för gammal och att jag har en axeloperation snart. Men jag måste göra någonting, så vi tryckte upp tröjor och gjorde en stor insamling via Instagram där många bidrog, både här och hemma. Igår satte vi in 37 000 dollar på den ukrainska arméns speciella konto för inköp av vapen och ammunition och det störde vissa något så otroligt.”

På vilket sätt då?

”Folk i Sverige sade ’Varför ger ni inte filtar?’ För de behöver inte filtar! De behöver kulor och krut. Hur vidrigt det än är behöver de ha ihjäl folk för att överleva som nation. Ja, ryska unga killar kommer dö, men vad fan det är ju krig.”

Henrik Bastin pratar fort. Det är svårt att hänga med när han sprutar ur sig tv-termer, branschskvaller och kastar verbala knivar mot Sverige, ”Mellanmjölkens land”. Utropstecken efter nästan varje mening.

”Jag har alltid känt mig väldigt amerikansk. Någon sade till mig att jag är den mest amerikanska icke-amerikanen som finns. Jag kan bli gapig och skrikig och är beredd att ta risker.”

Han ger sig huvudstupa in i gräl på Twitter, råkar klicka ”reply all” när han skickar känsliga mejl, agerar ofta med magen först. Samtidigt är det just de snabba reaktionerna som på många sätt tagit honom dit han är i dag.

Precis allt i hans liv har gått i samma rasande tempo. Rastlösheten har han haft sedan barndomen på Lidingö. Äldst av fem bröder, pappan jobbade på Kommunförbundet, mamman på Statistiska centralbyrån.

Skolan gick inte särskilt bra. Auktoritetsproblem, lätt dyslexi, men framför allt brist på motivation gav streck i nästan varje ämne i studentbetyget. Eftersom Henrik Bastin skrivit bra resultat på högskoleprovet struntade han helt enkelt i att gå till skolan. Men han upptäckte snart att utan allmän behörighet gick det inte att läsa på universitetet. Utan något särskilt mål hoppade han in på en reklamfilmsinspelning som produktionsassistent mot en femhundring i handen och obegränsat med mat.

”Jag visste knappt vad reklam var och insåg att det behövde jag inte heller veta, det fanns ju typ ingen bransch 1992. Här kan man nog hålla sig kvar om man är lite snabb på fötterna, insåg jag.”

Efter ett år blev han anställd på Meter television. Kollegan och realitynestorn Nicke Johansson tog honom under sina vingar och tillsammans åkte de till Los Angeles och köpte formatet till The Real World. Produktionen av The Real World Stockholm blev den perfekta tv-skolan.

”Det är helt sjukt att de inte såg igenom mig. Men jag är ganska bra på att plocka upp vad andra säger och använda begrepp som jag har noll täckning för, så att det känns som att jag vet vad jag pratar om.”

Ungefär samtidigt kom digitaliseringen. Henrik Bastin och en vän lånade pengar och köpte digital redigeringsutrustning. I en källarlokal på Gärdet klippte de allt som kom i deras väg; filmtrailers, reklamfilm och till och med Berth Miltons porrfilmer. När bolaget 2471/Nostromo var igång grep rastlösheten tag i honom igen. Ett samtal till produktionsbolaget Jarowskij senare så började han producera långfilm. Som 27-åring gjorde han Hassel – Förgörarna med Regina Lund i huvudrollen. Inne på Jarowskij satt Filip och Fredrik och trion fann varandra omedelbart. Tillsammans startade de produktionbolaget Stockholm-Köpenhamn och skrev tv-historia genom att pressa gränserna för vad humor kan vara.

Henrik Bastin menar att hans karriär till mångt och mycket bygger på tillfälligheter.

”Om det är något jag är bra på så är det att se små konstiga möjligheter. Jag kan omedelbart tänka flera steg framåt. Om någon som kan något säger att den digitala tekniken är framtiden så köper jag utrustningen, även om jag knappt förstår vad det är.”

Har du något konsekvenstänk alls?

”Väldigt dåligt konsekvenstänk. Extremt! Till stor fördel i många fall och stor nackdel i många fall. Jag börjar bli bättre på ålderns höst.”

Under alla inspelningar i USA under åren med Filip och Fredrik hade han nosat på att bygga ett lokalt nätverk, men insåg att man måste vara på plats hela tiden för att lyckas. Samarbetet var på väg att avslutas och Stockholm-Köpenhamn hade sålts. Som sista projekt tillsammans gjorde trion talkshowen Söndagsparty som spelades in i New York. Henrik Bastin tog med sig familjen över och stortrivdes.

”Utan att låta förmäten så hade jag nått dit jag ville i Sverige. Stora tv-program, brutit ny mark med Filip och Fredrik, vi lanserade workplace reality-genren med Kustbevakarna och Färjan. Jag kände allt och alla. Det fanns väldigt lite motstånd, så jag ville testa att starta om från noll.”

Han tog ett snack med sin fru och de beslutade sig för att flytta till Los Angeles på prov i ett år. Henrik Bastin flög till Kalifornien för att hitta ett hus att hyra, men köpte istället ett i Hollywood Hills.

”Det var precis efter bankkrisen och dollarn var svinbillig. Men de första två åren var supertuffa. Det var inte alls som jag trodde.”

Med sig i bagaget hade han serien My Generation, en remake av Peter Magnussons Blomstertid, som kanalen ABC köpt in. Henrik Bastin tänkte, det här gick ju lätt. Men efter det andra avsnittet sänts lades serien abrupt ner. Kolleger lugnade, alla får en serie nerlagd, få får göra någon över huvud taget.

”Jag hade lyxen av att ha sålt ett bolag och hade fuck off-pengar. Annars hade det så klart aldrig gått.”

Samtidigt kom han i rätt tid. Filmen Girl with the Dragon Tattoo hade precis slagit igenom, Swedish House Mafia var på väg upp. Sverige var hett – eller rättare sagt, Skandinavien, för ingen i Hollywood ser någon större skillnad. Och svenskar har gott rykte, vi jobbar hårt, håller våra löften och är bra på engelska. Men samtidigt påpekar Henrik Bastin att alla har en chans här.

”Folk är så kapitalistiska att det rensar bort fördomar. Kanske att någon från till exempel den albanska tv-branschen har svårt att få visa sin serie först, men är det en riktigt bra serie kan du komma från världens ände om du har det som alla andra vill ha. Det är det jag älskar med kapitalism i sin bästa form, det är bara pengarna som styr.”

Du fattar att det blir rubriken, ”jag älskar kapitalism”?

”Ja det är klart, det är ju en svensk tidning! Men det gör jag. Vilket gör mig till en väldigt udda fågel i branschen både här och i Sverige, eftersom jag är ganska hårt höger och har varit det i hela mitt liv.”

Hur hårt höger?

”I grunden är jag förmodligen det som kallas California republican. Jag kunde inte bry mig mindre om vem som ligger med vem, jag är världens största ateist. Däremot är jag för ett starkt försvar, jag hatar skatter, tror på individens frihet. Men jag känner mig politiskt vilsen. I Sverige är ju alla högerpartier dårar. Och jag hatar Trump mer än någon annan. Om Trump blir kandidat i nästa val kommer jag rösta demokratiskt emot honom. Jag önskar att John McCain fanns kvar eller att Liz Cheney ställde upp.

Ett par dagar senare ses vi hemma i villan i Hancock Park, där han bor med sin fru Karin Bastin, väletablerad poddare, och deras tre barn. I trädgården står det 120-åriga olivträdet vars resa hit man kunnat följa på Instagram där paret dokumenterar renoveringen av sitt hus byggt 1929.

”Trodde du att det bara var Karin som skrev? Typiskt. Jag älskar att inreda, vi gör allt tillsammans.”

Hans mamma har just kommit på besök från Sverige och ligger och sover i gästhuset vid poolen. Henrik Bastin brygger nylevererat svenskt kaffe och vi slår oss ner under ett parasoll på en av de många uteplatserna. Vatten porlar från en fontän.

Familjen har ett hus i Stockholms skärgård och köpte precis en stuga i bergen ovanför San Diego där Henrik Bastin gärna jagar.

”Den bästa investeringen som finns är att lägga sina pengar i ett sommarställe eller något hus som man tycker är kul att hålla på med. Att käka gåslever är inte särskilt roligt.”

Att sitta still och ta det lugnt verkar inte heller vara roligt?

”Haha, nej, jag tycker om när det händer saker. Min styrka som företagare, ledare och person är att inte sitta still, jag är som absolut bäst när det går riktigt dåligt.”

Men när har det gått riktigt dåligt för dig?

”Massa gånger. De första åren med Stockholm-Köpenhamn var katastrofala. Just nu har jag ett drömläge, det är fortfarande nybyggaranda med Fabel, men samtidigt har vi ekonomisk trygghet, vilket ger en kreativ frihet.”

Hur stor drivkraft är pengar för dig?

”Extremt stor. Jag har umgåtts med folk som är uppväxta med otroligt mycket pengar. Men jag har snarare drivits av motsatsen, att jag inte haft något att luta mig mot. Nu har jag tillräckligt med pengar för att sluta jobba.”

I resten av ditt liv?

”Ja. Jag har sålt två bolag, ett i Sverige och ett i USA, och tjänat jättemycket pengar på det. Vi fick 80 miljoner för Stockholm-Köpenhamn som delades upp. Det var en väldigt bra grundplåt. Sedan sålde jag mitt amerikanska bolag och då handlar det om helt andra pengar.”

Får jag fråga hur mycket?

”Jag kommer inte svara.”

Hur investerar du?

”Jag och ett gäng kompisar håller på med fastigheter här i Los Angeles. Vi hittar och renoverar kontor, och blir i princip hyresvärdar för företag. Ett annat gäng jag ingår i håller på med techinvesteringar.”

Var finns pengarna i den amerikanska tv-branschen?

”Hos stora showrunners. Ta Dick Wolf som skapat Lagens änglar. Han tjänar ju mer pengar än Gud. Jag tror att de tätaste personerna i Hollywood är skaparna av Simpsons, Friends och South Park. En granne här borta var en av författarna på Friends. Han ägde ingenting, men bara hans reprisersättning räcker för att driva ett mindre land. Jag gillar att den kreativa delen får pengar.”

I Sverige är det väl tvärtom?

”I Sverige ligger både kontrollen och pengarna hos producenterna, det är helt snett. I förlängningen är det nog också därför amerikansk tv är stabilare, på gott och ont. Serierna ser likadana ut från säsong till säsong. Showrunnerns jobb är att förvalta konceptet. Jag önskar att jag kunde skriva.”

Vad är din plan för Fabel?

”Drömmen är att bygga bolaget till ett varumärke. Just nu fokuserar vi på att skapa ett universum kring Bosch och rida på den vågen. Att komma på fler spinoffer, göra roliga projekt som etablerar oss. Vi håller på att utveckla ett filmmanus. Men branschen är hård och man går på nitar hela tiden.”

När tvivlar du på dig själv?

”Varje dag på något sätt, som i alla kreativa yrken. Är jag rätt ute här? Är den här idén bra? Här bygger allt på pitchar och spekulationsjobb, vilket innebär att man ofta får ett nej. Nio gånger av tio, om man räknar snällt. Det är svårt att vänja sig vid, men man måste.”

Hur är du som chef?

”När min fru jobbade för mig var jag den sämsta chef hon någonsin har haft, säger hon. Kanske berodde det på att vi var tillsammans, eller kanske inte? Jag var en dålig chef i många år. Jag var rädd för att misslyckas och skrek mycket, tappade humöret. Nu är jag bättre. Jag ska bara inte ha personalansvar.”

Varför inte?

”Det är så vansinnigt tråkigt. När jag var vd på Stockholm-Köpenhamn gick 90 procent av tiden åt till personalsamtal. Sista året satt jag i tre möten med tre personer som var ledsna över vem som skulle få gå på Kristallen eller om det var Guldbaggen. Jag kunde inte bry mig mindre, ta min biljett. Sluta prata med mig.”

Du och familjen har precis blivit amerikanska medborgare. Varför känner du så starkt för USA?

”Jag gillar extrem frihet, att få klara sig själv. Det kanske är en utopi nu för tiden, men du kan bli vad du vill om du jobbar hårt. Jag gillar och tror fortfarande stenhårt på idén om det amerikanska experimentet.”

Men den idén är väl inte alltid som man tror?

”Nej, de senaste fem åren har varit en shit show utan dess like. Trump har förstört väldigt mycket av den illusionen. Jag trodde på riktigt inte att en så stor del av den amerikanska befolkningen var så förbannat korkade. Men det finns någonting som lockar i att det fortfarande är ett ungt land som håller på att formas.”

Men det är väl klart att det är lätt att älska att vara i USA när du är vit och har mycket pengar. Hur förhåller du dig till det?

”Jag förhåller mig hela tiden till det. USA har enorma problem. Men de fattigaste i USA har det fortfarande bättre än 90 procent av jordens befolkning. I grunden tror jag att amerikanernas inneboende styrka kommer att rätta till det. Det finns en vilja att förändra. Men det är klart att det är komplext. Det är något som gör det till … ’the greatest nation on Earth’, haha. Vad klyschigt det låter. Men det är klart, det är inte för alla. ”