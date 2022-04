Joakim Bornold: Ledarna tar mycket risk, det ser vi redan nu

Di:s aktietävling Drömportföljen har bara varit igång i några dagar men redan har närmare 14.000 portföljer registrerats. Fram till den 22:a april är det möjligt att delta i Drömportföjlen med chans att vinna 100.000 kronor.

Bland de Drömportföljer som ledar har flera av spelarna prickat in småbolag som rusat de senaste dagarna efter stora ras tidigare under året. Ett av dem är First North-listade solnenergibolaget Azelio som fortsätter klättra på onsdagen och är upp omkring 17 procent på en vecka. Andra bolag som lyft ledarportföljerna är magasintjänsten Readly vars börsvärde raderats med närmare 85 procent sedan noteringen i slutet av 2020 - men haft en uppgång på närmare 10 procent den senaste veckan. Även köparna av forskningsbolaget Oncopeptides har haft några framgångsrika dagar - men faller rejält på onsdagen.

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners samt en av Di:s profiler i Drömportföljen, är inte förvånad över placeringarna. Nämnda bolag passar alla in i mallen över volatila småbolag med hög risk. De som satsar rätt här kommer vinna tävlingen, menar han.

”Mindre bolag kan dra iväg väldigt mycket, så tävlingens vinnare hittar du bland de som prickar rätt. Ska man vinna en aktietävling på kort tid, då ska du satsa antingen på att komma först eller sist, för du kommer hitta vinnarna bland de som tar väldigt mycket risk, det ser vi redan nu några dagar in i tävlingen.”

Sparekonomens tips till dig som är ny på börsen: ”Läsa på… Stäng Sparekonomens tips till dig som är ny på börsen: ”Läsa på och ha tålamod". Sparekonomen Joakim Bornold om vad man bör tänka på om man är ny på börsen

Hans egen Drömportfölj ”glory to brave” med innehav som AB Volvo, Volvo Cars, Ericsson, Indutrade och SBB, hittas först på plats 3191 i skrivande stund - men har ändå gått bäst bland Di:s profilers portföljer - hittills.

”Jag har inte gjort några förändringar än. Det här är ett gäng bolag som har tagit ganska mycket stryk ändå, det är det de har gemensamt. Tanken är att de inte ska vara så känsliga när börsen vänder nedåt, att de är lite frikopplade från det negativa börshumöret. Sen har jag haft lite tur med Volvo Cars som fick en order från Hertz i veckan och lyftes. Och i dag fick jag hjälp av er med AB Volvo”.

På tisdagskvällen avslöjade Di att aktivistfonden Cevian, med grundaren Christer Gardell, återigen ska vara redo att bygga upp en större aktiepost i fordonsjätten. Uppgiften fick Volvoaktien att klättra något på onsdagen - men aktien är fortfarande ner omkring 18 procent i år.

Volvo Cars bröt på onsdagen sin uppgångssvit och är vid lunchtid ner omkring 4 procent.

Joakim Bornold tippar att hans portfölj får revansch under våren.

”Min spaning och förhoppning är att kriget under våren och senvåren kommer att lugna ner sig. Även problematiken kring energiförsörjningen kommer lugna ner sig, om inte annat när vi gå in i en varmare period. Jag tror också att inflationen och de här kraftiga prishöjningarna bromsar in. Det skulle kunna göra att börsen får en bra comeback och en bra comeback för de bolag som varit under press. SBB är en sådan satsning i min portfölj som också kan gynnas av att ränteläget kommer ner lite grann.”