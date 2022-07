JM:s vd: ”Tror det kommer vara en avvaktande marknad”

Bostadsutvecklaren JM:s siffror för det andra kvartalet kom in något under analytikernas förväntningar, vilket Di tidigare rapporterat om. Men i en intervju med Di TV säger bolagets vd Johan Skoglund att han dock är nöjd med det första halvåret, och hoppas även på fler produktionsstartade bostäder i Stockholm under den andra halvan av 2022.