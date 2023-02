Jim Carrey vill ha 300 miljoner för hemmet i Los Angeles

Skådespelaren Jim Carrey har sedan 1994 ägt ett hus i stadsdelen Brentwood i Los Angeles, men har nu beslutat att sälja det.

Enligt Wall Street Journal kallar den Kanadafödde 61-åringen det för ”en förtrollad och inspirerande plats under 30 väldigt kreativa och blomstrande år”.

Tomten är på totalt omkring 8.000 kvadratmeter, och hyser ett hus med fem sovrum, ett gym, en tennisbana, en simbassäng komplett med vattenfall och spa, samt en yoga-plattform.

Enligt mäklarfirman begär Jim Carrey motsvarande 305 miljoner kronor för huset, och anger som skäl att han helt enkelt inte tillbringar så mycket tid där längre.

”Jag vill att någon ska njuta av det lika mycket som jag har gjort”, uppger han i ett skriftligt uttalande.

Jim Carrey slog igenom som plastisk komiker på 1990-talet med huvudroller i The Mask, Ace Ventura och tillsammans med Jeff Daniels i Dum och Dummare. Med åren gjorde även Jim Carrey flera hyllade dramafilmer som Man on the Moon, The Truman Show och Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

För Man on the Moon och Truman Show vann han priset Golden Globe för bästa manliga huvudroll två år i rad.

Enligt sajten Celebrity Net Worth har Jim Carrey en förmögenhet på motsvarande nästan 1,9 miljarder kronor.