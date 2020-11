Jettys nettoresultat blev minus 0,8 miljoner kronor

Nettoomsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,5).

Under det tredje kvartalet har Jetty fokuserat på att implementera den strategi som arbetats fram under sommaren, som innebär att transformera bolaget till ett fullskaligt SaaS-bolag (software as a service).

”Coronapandemin har fortfarande en negativ påverkan på vår bransch. Svenska och norska regeringen visar dock positiva tecken på att de, trots en allmän förändrad situation med ökad smittspridning, ser till möjligheterna att höja publiktaket som utgångspunkt och endast dra ner det med lokala avvikelser”, skriver Jettys vd Jens Ålander i rapporten.