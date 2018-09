Jättesmäll för Concentric – tappar storkund

Fordonsunderleverantören Concentric har förlorat ett kundavtal vilket innebär en försäljningsminskning under 2019 som motsvarar cirka 10 procent av förväntad försäljning under 2018. Underliggande rörelsemarginal väntas samtidigt öka till 22 procent för helåret 2018. Under det första halvåret uppgick rörelsemarginalen till 20,4 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.