Jättefestivalen Lollapalooza intar Stockholm nästa år

I dag ägs festivalen och varumärket av Perry Farell, WME och C3 Presents. Med åren har arrangörerna börjat producera festivalen i bland annat Berlin, Paris och São Paolo. Stockholm blir den sjunde staden i raden. I Sverige kommer Lollapalooza att produceras tillsammans med konsertarrangören Live Nation och dotterbolaget Luger, som står bakom festivaler som Way Out West, Sweden Rock och Summerburst.

”Det som skiljer Lollapalooza från andra festivaler är storleken. Tittar man på våra andra festivaler som Summerburst och Way Out West så är de väldigt nischade. Lollapalooza är mer familjär och folklig”, säger Patrick Fredriksson.

Vad innebär det för Live Nation och Luger som bolag att arrangera festivalen?

”För första gången på länge får vi jobba med ett redan etablerat festivalnamn. Det jag har märkt och förstått på de andra städerna som Lollapalooza finns i, är att varumärket i sig drar många utländska besökare. Det finns många som gärna reser långväga för festivalen.”

Lollapalooza har i genomsnitt 80.000–140.000 unika besökare per stad, i jämförelse med Way Out West som har ungefär 35 000 besökare per dag. Festivalen kommer att hållas på Gärdet i Stockholm. Artisterna kommer att presenteras under året och biljetterna släpps i vinter.

”Jag bubblar inombords av att det här äntligen händer. Det betyder jättemycket för besöksnäringen i Stockholm också om vi får hit mycket folk”, säger han.