Jättarnas bojkott får Facebook att agera

Men åtgärderna är inte tillräckliga, skriver Rashad Robinson, ordförande för människorättsorganisationen Color Of Change, en av grupperna som uppmanar till bojkott.

”Det finns inga undantag för politiker i några av de riktlinjer som jag presenterar i dag”, sade Zuckerberg under en frågestund som strömmades på Facebook.

Dryckesjätten Coca-Cola slutar med all annonsering på sociala medier i minst 30 dagar. Anledningen är den ökade uppmärksamheten av rasistiskt innehåll på flera plattformar.

Zuckerberg sade i början av juni till sina anställda att han inte såg något regelbrott i ett inlägg från Trump, när denne i ett inlägg om upploppen i samband med protester mot polisvåld och rasism hotade att sätta in militären och tillade att ”när plundrandet börjar, börjar skjutandet”. Inlägget gjordes även på Twitter, som valde att flagga det med en varning om att det förhärligade våld.

På fredagen meddelade livsmedelsgiganten Unilever att de avstår all annonsering på Facebook, Instagram och Twitter i USA resten av året och hänvisar till den polarisering som sociala medier orsakar — ett beslut som enligt nyhetsbyrån Reuters fick aktierna för Facebook och Twitter att falla med över 7 procent.

Och under natten mot lördag, svensk tid, följde en av världens största annonsörer efter. Coca-Cola avstår från all reklam på sociala medier under 30 dagar.