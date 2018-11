Japans största bank utreds för brott mot penningtvättsregler

Det skriver New York Times.

Banken ska enligt tidningens källor ha stämts av federala åklagare i slutet av förra året. Stämningen lämnades in sedan delstaten New York i en domstolsinlaga uppgett att banken medvetet ignorerat ett internt filter avsett att hindra affärer med företag och privatpersoner på internationella sanktionslistor.

Enligt New York Department of Financial Services (DFS) har Mitsubishi UFJ även underlåtit att skapa ett system för att kontrollera identiteten hos de kinesiska bankkunder som gör affärer i gränsområdet mot Nordkorea - en välkänd plats för penningtvätt.

Det är enligt New York Times oklart om åklagarna hittat några bevis för att nordkoreaner tvättat pengar via Mitsubishi UFJ. För DFS del uppges dock systembristerna inom banken vara huvudfrågan.