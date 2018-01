Japans nya kassako

Immateriella rättigheter – ett rättssystem som erkänner skydd för exempelvis patent, varumärken och upphovsrätten till litterära verk – har snabbt blivit en viktigare del i Japan ekonomi.

Intäkterna från rättigheterna, som inkluderar allt från patent på avancerade robotar till rätter till Hello Kitty, ökade med 74 procent under de fem senaste åren, rapporterar Bloomberg. Under de elva första månaderna under 2017 nådde intäkterna rekordnivå på 320 miljarder kronor.

Ekonomer spår nu att intäkter från patent inom sjukvård och robotar kommer att öka avsevärt framöver.