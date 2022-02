Jan Håfström går utanför ramarna

Innehåll från Capo Annons

– Några exempel på argument vi hör när vi träffar företag kan vara att sortimentet inte passar för e-handel, kunder vill hellre ringa eller maila till kundtjänst, kunderna är av en äldre generation eller att vår bransch kräver personliga möten. Efter att ha byggt e-handel med PIM och integrationer för B2B företag i 12 år har vi en stor erfarenhet av dessa frågor. Vi utmanar och säger att alla sortiment går att sälja via e-handel och att även äldre orderläggare vill jobba på ett smidigt sätt, säger Mattias Ericson VD på Capo.

För att skapa en väl fungerande B2B e-handel handlar mycket om en tydlig och effektiv e-handelstjänst.

– Argumentet om att vår bransch kräver personliga möten håller vi med om till 100 procent. En e-handel handlar inte om att ta bort ett säljmoment som ett personligt möte, det bör vara kvar om branschen och kunden anser att behovet finns. Men säljarens roll kan i vissa fall ändras från att presentera produkter via en papperskatalog till att visa produkter via en padda eller en laptop. En stor fördel är att säljaren på plats med kunden kan lägga en order direkt via webbshoppen vilket ger mindre belastning på företagens kundtjänst, berättar Mattias Ericson.

Snabb orderläggning och kundunika priser

I grund och botten är B2C och B2B e-handel samma sak. Det handlar om att sälja produkter via e-handelskanalen på ett effektivt sätt. Men det finns en del saker som skiljer sig åt, som exempelvis snabb orderläggning och kundunika priser.

– Då kunden ofta vet vad man skall ha för produkter är funktion för snabb orderläggning ofta ett krav. Det löser man genom att sätta upp en vy där kunden enkelt och snabbt kan fylla i artikelnummer och beställa.

Oftast har B2B kunder avtal med sina leverantörer där man bland annat reglerar priser. Priserna hanteras oftast i affärssystemet där det kan finnas olika uppsättningar av rabatter och prislistor, ett system som kopplas ihop med e-handelssystemet. Det medför att det ofta krävs en inloggning för kunderna för att de få tillgång till sina egna kundunika priser, förklarar Peter Krusell, Lösningsarkitekt på Capo.

Effektiviserar organisationen

I flera fall har det säljande företaget ett stort produktsortiment som skall hanteras och i många fall finns information på flera olika ställen i ett företag.

– När man samlar all information om produkterna i ett PIM, Product Information Management, effektiviserar man organisationen i företaget. Man får också en möjlighet att använda detta PIM till att exempelvis visa kundunika sortiment i e-handeln. Andra viktiga delar kan vara specifika funktioner som konfigurationer eller produktguider samt ”Mina sidor” där kunden bland annat kan hitta sina fakturor och återkommande order, avslutar Peter Krusell.

