Jan Gradvall har träffat Polarprisvinnarna – se intervjuerna

Kompositören Dianne Warren visste redan som barn att hon allra helst ville stå inom parentes på skivetiketten. Idag är hon är en av världens mest meriterade kompositörer och ligger bakom superhits som Aerosmiths ”You don’t want to miss a thing” och Chers ”If I Could turn back time”. Bara för att nämna några superhits.

I februari tillkännagavs att hon är en av två pristagare av Polarpriset.

Di weekends Jan Gradvall träffade henne i arbetsrummet i Hollywood för att förstå hur ett musikaliskt geni jobbar.