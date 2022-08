“Jag tycker att det är fortsatt köpläge”

Den positiva börsutvecklingen i juli har fortsatt in i augusti. Senaste veckan är OMXS30 på fredag förmiddag, när veckans avsnitt av Analyspodden, spelas in upp 1,2 procent. Men det saknas inte orosmoment. I samband med torsdagens räntebesked spådde Bank of England att inflationen stiger till 13 procent och att landet går in i recession.

”Den typen av besked gör inte att man blir super-haussad. Det kanske låter konstigt, men en sak som gör mig lite haussad är att alla är baissade. Jag hör inga bull-case någonstans”, säger Di:s analytiker Johan Wendel, i veckans avsnitt av Analyspodden.

Det är inte så konstigt som det låter, börsen ligger i framkant och handlar på förväntningar om vad som ska hända längre fram i tiden. Nu är det många som tror att det blir recession. På bolagssidan finns det trots allt en del optimism, vilket veckas storaffärer på Stockholmsbörsen vittnar om. Bygghissbolaget Alimak köpte onoterade Tractel för 5,3 miljarder kronor, ungefär lika mycket som det egna börsvärdet. Orrön Energy fortsatte transformeringen till förnybart med att lägga ett bud värt 900 miljoner på Slitevind.

Spelbolaget Paradox kom med en rapport som var bättre än väntat och aktiekursen fortsatte upp.

”Det var en bra rapport, vinstökningen var fantastisk, men det behövs för att leva upp till värderingen som är rätt hög. Aktien handlas till runt 30 gånger nästa års förväntade vinst”, säger Johan Wendel.

Tyska e-handlaren Zalando bjöd på en positiv överraskning, efter att tidigare har vinstvarnat. Budskapet var att lönsamheten ska bli bättre under andra halvåret. Aktien steg 13 procent på beskedet. Det finns en del frågetecken om hur konsumtionen utvecklas i höst, men överlag är det vanligt att aktiekursen fortsätter utvecklas i samma riktning som på rapportdagen Ett fenomen som kallas PEAD, vilket står för Post Earnings Announcement Drift. Effekten kan förklaras med att det tar tid innan investerare med olika lång placeringshorisont agerar efter rapporterna. Ett fenomen som också passar in på kontanthanteringsbolaget Loomis, vars vinsttrend nu pekat åt rätt håll. Omsättningen är nu högre än före pandemin och värderingen är något lägre än femårssnittet.

”Jag tycker att det är fortsatt köpläge efter den starka rapporten, aktien kan gå bra i höst”, säger Di:s analytiker Agnetha Jönsson.

Däremot är Johan Wendel inte imponerad av taxibolaget Uber, som rapporterade i veckan. Här är det tveksamt om den starka kursutvecklingen är motiverad. Bland annat ska bolagets sätt att beräkna kassaflödet tas med en nypa salt, bland annat exkluderas aktierelaterad ersättning till medarbetare.