”Jag är så imponerad av det svenska näringslivet”

Det är första gången någonsin som utmärkelsen går till en politiker. Och att valet föll på just Magdalena Andersson (S) är inte särskilt konstigt.

Hon har under pandemin satt in åtgärder för 389 miljarder kronor, om man räknar in satsningarna i höstbudgeten. Snittet ligger på en ny budget eller tilläggsbudget var tredje vecka.

Hur känns det att ha så mycket makt?

”Vill man genomföra förändringar så behöver man också ha makt”, säger Magdalena Andersson och fortsätter:

”Jag vill ju skapa ett starkare samhälle där alla människor får möjlighet att växa och utvecklas, oavsett vilken familj man föds i och oavsett om man föds till man eller kvinna.”

Inom politiken är det numera relativt jämställt, även om Sverige fortfarande aldrig haft en kvinnlig statsminister.

Hur ser du på läget inom näringslivet?

”Där finns uppenbart en utvecklingspotential. Jag tänker att det rimliga ändå är att anta att innovationsförmåga, idékraft, kompetens och ledarskapsförmåga fördelar sig ganska jämnt mellan pojkar och flickor när de föds. Och om det är så, finns det ju väldigt mycket kompetens hos svenska kvinnor som man inte tar tillvara på i näringslivet.”

Magdalena Andersson anser att kvinnliga förebilder behövs för att öka jämställdheten. Och en av hennes egna förebilder är Michelle Bachelet, en socialdemokratisk politiker som blev Chiles första kvinnliga president.

Tänker du att du själv är en förebild?

”Det kanske andra ska bedöma snarare än jag. Men det är klart att om jag kan inspirera någon ung tjej till att våga drömma stora drömmar om att göra skillnad och att ha makt, då skulle jag bli väldigt glad”, säger hon.

Foto: Joey Abrait

Magdalena Andersson hoppas att 2020 ska bli en parentes i historien och något som hon aldrig ska behöva uppleva igen.

Året började ungefär som vanligt och så sent som i februari pekade det mesta åt rätt håll.

BNP-tillväxten var på väg uppåt och statsskulden fortsatte stadigt att sjunka.

Sen kom pandemin och när smittan slog klorna i Italien började larmklockorna ringa på riktigt på finansdepartementet.

”Jag kallade in hela staben och sa att det här kommer att bli en tuff resa”, säger Magdalena Andersson.

För den som har glömt bort dramatiken under den här perioden, våren 2020, räcker det att ta en titt i arkivet.

Här är några av rubrikerna på Di:s förstasidor i början av mars:

”Kollaps på börsen”

”Blir ett blodbad”

”Allt dyker”

Hur gick dina tankar då, när det var som allra värst?

”Då kändes det lite som att vi stod på randen till en avgrund, vi visste verkligen inte vad som skulle hända”, säger Magdalena Andersson.

Vad tycker du själv har varit de enskilt viktigaste besluten som du har fattat under den här perioden?

”Vi sa väldigt tidigt att vi kommer att ta alla extraordinära kostnader för sjukvården och äldreomsorgen. Det har varit viktigt, så att inte pengarna fått stå i vägen”, säger hon och tillägger att det också var viktigt att snabbt få på plats systemet med korttidspermitteringar.

Magdalena Andersson har tidigare berättat i Di om sina täta kontakter med näringslivet under krisen och hur viktigt det var för henne att sköta kontakterna själv.

Varför var det så viktigt?

”När man sitter mitt i en kris är det viktigt att inte hamna i en bubbla och bara lyssna på några få. Så jag har försökt att ha kontakter med både näringslivsorganisationer, enskilda företagsledare och så klart även med fackföreningsrörelsen och forskare, men också med oppositionen”, säger hon.

Samtidigt har både oppositionen och näringslivet krävt att du ska göra mer. Var det svårt att hålla emot, när det var som mest osäkert?

”Att hålla emot krav är en grundläggande arbetsuppgift för en finansminister och här har man olika roller”, säger Magdalena Andersson.

”Min roll har varit att se på helheten och tänka långsiktigt, att den här krisen kan bli mer utdragen än vad många kanske tänkte då.”

Magdalena Andersson tar emot statyett, blommor och diplom av Dagens industris chefredaktör Peter Fellman. Foto: Joey Abrait

Trots alla krispaket har Magdalena Andersson ibland fått kritik för att regeringen agerat för långsamt eller inte satt in rätt åtgärder under krisen.

Finns det någon punkt där du är självkritisk?

”Det här kommer coronakommissionen att titta på och jag är helt säker på att det finns saker som vi hade kunnat göra bättre, framför allt när man tittar på det i backspegeln”, säger hon.

Är det något du ångrar?

”Man är väldigt fokuserad framåt, men det är klart, vi sänkte arbetsgivaravgifterna generellt i våras och det var inte så träffsäkert. Det gick även till företag som går väldigt bra, så det kan man fundera på om det var så bra.”

Nu har det gått ett år sedan coronakrisen slog till i Sverige och även om smittspridningen fortfarande är stor så står ekonomin på en betydligt stadigare grund.

Vissa branscher har det fortfarande tufft, men många svenska företag går väldigt bra just nu.

Vad är din prognos framåt?

”Industrin går väldigt bra så vi har en tudelad ekonomi. De kontaktnära branscherna har det fortfarande väldigt tufft”, säger Magdalena Andersson.

”Men vi kommer inte att sluta gå på restaurang eller kulturevenemang efter den här krisen så där tror jag att det kommer en väldigt stark rekyl.”

Även om krisen slagit hårt mot den svenska ekonomin och många företag, så anser Magdalena Andersson att det finns viktiga lärdomar att ta med sig inför framtiden.

”Jag är så imponerad av det svenska näringslivet under det här året, med sin otroliga uppfinningsrikedom och innovationskraft”, säger hon.

”Det här är en fruktansvärd kris, men det finns också saker som inger hopp. En sak är hur innovativt näringslivet har varit.”

Är det här något som väcker hopp även när det gäller klimatet, och den omställning som måste till där?

”Det faktum att det gick så snabbt att ta fram ett vaccin när hela världen samarbetade mot samma mål är en framgångssaga som är värd att berätta. Om vi kunde samla oss på samma sätt kring klimatkrisen så finns det verkligen något att titta på inför framtiden som kan inge hopp”, säger Magdalena Andersson.