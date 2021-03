Italien stänger "röda zoner" från måndag

En majoritet av de italienska regionerna, inklusive Rom och Milano, klassas av hälsominister Roberto Speranza som ”röd” zon. Invånarna i regionerna uppmanas att stanna hemma, förutom om man om ska arbeta eller av hälso- eller nödskäl måste lämna bostaden.

Från måndag skärps även reglerna i landets ”gula” områden, där smittspridningen för närvarande är lägre. Förflyttningar mellan städer begränsas kraftigt och restauranger och barer stängs. Sardinien är den enda regionen som undgår restriktioner, då smittspridningen på ön är begränsad.

”Mer än ett år efter utbrottet står vi tyvärr inför en ny våg av smitta. Med förra våren färskt i minnet vill vi göra allt för att hindra det från att hända igen”, säger Mario Draghi till AFP under ett besök på ett vaccinationscenter

Smittspridningen har ökat rejält i Italien den senaste tiden, med ökade sjukhusinläggningar som följd. I torsdags registrerade landet nästan 26.000 nya fall av covid-19 och 373 dödsfall. Sedan pandemin kopplade greppet om Italien har över 100.000 personer avlidit med covid-19.

Den 3–5 april går landet in i total lockdown, med ett utegångsförbud efter klockan 22 på kvällen. ”Icke-nödvändiga” butiker ska hålla stängt under samma period. Hur det blir med kyrkobesök under påsken är ännu oklart, men i julas tilläts människor att besöka sin närmaste kyrka under hårda avståndsrestriktioner.