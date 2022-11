It-pionjären ska snuva Google på ditt hemmasurfande

Innehåll från Soltech Annons

– För mig personligen handlar hållbarhet om att värna människa och planet. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints som ordspråket går, säger Anders Arwefeldt, nytillträdd hållbarhetsansvarig på Soltech Energy.

Anders har arbetat som hållbarhetskonsult i många år och har jobbat med många olika branscher och brett med hållbarhetsfrågan. Det gör att det känns naturligt för honom att axla rollen som hållbarhetsansvarig för Soltechkoncernen, en mångfacetterad verksamhet med många olika hållbarhetsfrågor.

– Soltech är spännande, för att det finns en entreprenöriell anda och vilja att driva på omställningen av energisystemet till förnybara energislag. Det är en viktig pusselbit i världens arbete mot att nå t.ex. 1,5-gradersmålet och bli långsiktigt hållbar, säger Anders Arwefeldt.

– Just nu håller vi på att fördjupa vår hållbarhetsstrategi. Vi kommer att utveckla våra mål, nyckeltal och åtgärder som kommer göra våra system än mer hållbara. Nu när vi har ännu mer fokus på hållbarhetsfrågorna hoppas jag vi kan accelerera vår hållbarhetsagenda så att det än mer genomsyrar hela organisationen, säger Anders Arwefeldt.

- Vår hållbarhetsagenda omfattar alla typer av frågor som berör vår verksamhet. Självklart är vi en viktig del i klimatomställningen och det är kanske vårt främsta bidrag i den hållbarhetsrevolution som pågår. Andra frågor vi lägger stort fokus på är situationen i vår värdekedja där vi för kontinuerlig diskussion för att genomföra förbättringar.

På Soltech tror man att en viktig framgångsfaktor i utvecklingen av energisystemet är att inkorporera traditionella hantverksbolag och transformera dom genom att integrera solenergi i verksamheten. Att Soltech består av en mängd olika bolag som tillsammans bidrar till den gröna omställningen, är förstås fördelaktigt. De enskilda bolagen kan dra nytta av varandra genom intern ”best practice”. Samtidigt medför koncernens storlek nya sätt att arbeta.

– Alla bolag som blir en del av Soltech-familjen, ska känna att de är välkomna precis som de är. Däremot har vi som växande koncern förstås rapporteringskrav och lagstiftning att förhålla oss till. När vi växer, ökar också förväntningarna på oss och det är viktigt att våra kunder känner sig trygga i att vi tar långsiktigt ansvar i alla led, säger Anders Arwefeldt.

– När det kommer till det faktiska hållbarhetsarbetet ute i varje bolag agerar jag rådgivande i de frågor vi tycker bör och ibland måste prioriteras ur ett koncernövergripande hållbarhetsperspektiv. De specifika frågorna respektive bolag jobbar med skiljer sig ju beroende på verksamhet men genom samverkan hjälper vi varandra att bli bättre.

– Tillsammans kommer vi hitta och utveckla vägar som skapar en ännu bättre plattform och smarta arbetssätt för att kunna integrera solen än mer i vardagen – allas vardag, avslutar Anders Arwefeldt.

Om Soltech:

Soltech-koncernen är en helhetsleverantör av energi- och solcellslösningar. Med kontroll över hela värdekedjan kan Soltech förvandla alla former av fastigheter till mer hållbara och självförsörjande energiproducenter.

Läs mer om Soltech Energy här.