It-entreprenörerna startade om – och valde ny väg

Klara dagar går det att se fjällen i väster, men även när molnen döljer de snöklädda topparna är naturen bedårande i trakten kring Storuman. Det är här mellan de tallklädda höjderna som historien om it-konsultbolaget Teamtech började för 20 år sedan.

Grundaren Johan Norman är fortfarande baserad i Storuman.

”Jag ansvarar för hr och rekrytering och de arbetsuppgifterna går lika bra att sköta härifrån som från något av våra andra kontor. Jag åker till Umeå och Stockholm ungefär två gånger i månaden”, säger han.

Johan Norman är en av endast två medarbetare i firman som arbetar i Storuman. Ändå är orten en viktig del av företagets identitet.

Johan Norman och Per Bjuhr växte upp på samma gata i Storuman. Under det sena 1990-talets it-boom grundades Teamtech av Johan Norman och det dröjde inte länge innan även barndomskompisen Per Bjuhr anslöt. Företaget fick en flygande start och hade snart ett tiotal anställda.

För ungefär tio år sedan bromsade marknaden in. Flera stora kunder flyttade de uppgifter som Teamtech utfört till konkurrenter i låglöneländer.