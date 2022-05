It-attacker mot Avanzakunder

Investeringsbolaget First Venture har under 15 år hjälpt svenska innovativa och hållbara företag att skala upp. Bolagets investeringsstrategi innebär bland annat att First Venture investerar i bolag precis innan deras kommersialiseringsresa påbörjas och att bolaget satsar på företag med hållbarhet som en central del av affärsidén.

– Vi vill jobba med bolag som har en mätbar och faktisk påverkan, och vi har under 15 år kunnat visa att vår långsiktiga investeringsstrategi ger bra avkastning, säger bolagets vd David Wendel.