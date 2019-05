Israel: 430 raketer avfyrade från Gaza

Enligt Israel har runt 430 raketer avfyrats från Gaza sedan lördagen.

– Jag har instruerat (militären) i morse att fortsätta sina massiva attacker mot terroristelement i Gazaremsan, och har beordrat att trupperna runt Gazaremsan ska stärkas med stridsvagnar, artilleri och infanteri, säger Netanyahu på söndagen vid ett regeringssammanträde.

Sex palestinier och en israel rapporteras döda i det senaste uppblossade våldet.

Lördagens raketbeskjutning mot Israel möttes av israeliska flygattacker och internationell maning till eldupphör. Eldväxlingen har fortsatt under natten. Flyglarmen har hörts i flera israeliska städer under dygnets mörka timmar. Israeliska armén uppger att man har attackerat 60 mål i Gaza under natten.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström ser utvecklingen i Gaza och södra Israel som "alarmerande".

"Tragisk förlust av liv. Fullt stöd för FN:s och EU:s uppmaningar till nedtrappning och för Egypten och FN:s försök att lugna situationen. Akut behov att skydda civila liv. Endast en hållbar politisk lösning kan sätta stopp för våldet", twittrar hon.

Flera skadade i Gaza

Vid 03-tiden dödades en man i 60-årsåldern efter att huset han bodde i träffats av en raket, rapporterar israeliska medier.