Irländaren tjänar mest i sportvärlden

Forbes har för vana att lista det mesta. I en av de många årliga listorna granskar affärstidningen vilka idrottsstjärnor som har tjänat mest under det gångna året, på och utanför banan.

Den allra bäst betalde på årets rankning är den 32-åriga MMA-kombatanten Conor McGregor. Den hårt slående irländaren har visserligen gått i pension ett flertal gånger och förlorade sin enda match under det senaste året.

Det går dock alldeles utmärkt med affärerna. McGregor har dragit in hela 180 miljoner dollar under perioden, vilket är i särklass mest i idrottsvärlden. Av detta kommer 22 miljoner dollar från förlusten mot Dustin Poitier i januari. Den stora jackpotten kom i stället från försäljningen av aktiemajoriteten i whiskeymärket Proper No Twelve. McGregor har också stora sponsringsavtal från bland annat fantasy league-företaget Draft Kings, datorspelet ”Dystopia: Contest of Heroes” och klädföretaget Roots of Fight.

Förra årets etta, schweizaren Roger Federer, återfinns först på sjunde plats i år. En efterhängsen knäskada gjorde att 39-åringen knappt spelade under fjolåret. Trots detta tjänade Federer 90 miljoner dollar, tack vare lukrativa sponsringsavtal från klockmärket Rolex, finansjätten Credit Suisse och den japanska H&M-rivalen Uniqlo. Forbes påpekar dock att han står på tur för rejält kassaklirr när sportklädestillverkaren On sätts på börsen till hösten.

Det är annars verkligen inga ungtuppar på listan, som också helt saknar kvinnor. Endast två bland de tio högst avlönade är under 30-strecket. Fotbollsvärldens två åldrade superstjärnor, Messi och Ronaldo, återfinns fortfarande i toppen, liksom basketlegendaren LeBron James.

Äldst på listan är stjärnquarterbacken Tom Brady, som som 43-åring tog hem sin sjunde Super Bowl-titel. Ingen spelare i amerikansk fotboll har lyckats vinna fler. Utöver sporten har Brady även tjänat pengar på sitt eget hälsomärke TB12 och ett nytt filmbolag. Han har dessutom redan hunnit haka på den senaste konsttrenden och startat en NFT-plattform.

Årets tio högst avlönade idrottsmän tjänade sammanlagt 8,8 miljarder kronor under de tolv gångna månader. Det är 28 procent mer än under föregående år och nästan i nivå med 2018 som var ett rekordår på området.

Fyra av de tio tjänade också 100 miljoner dollar, 840 Mkr i dagens pengavärde, under ett och samma år, något som endast fem personer har gjort totalt tidigare. Detta är alltså under ett år då många aktiva lagidrottare har fått tillfälliga lönesänkningar på grund av coronapandemin.