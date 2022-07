Irlab utökar fas 2b-studie

Patientrekryteringen i fas 2b-studien förväntas slutföras under sommaren och den sista patienten kommer då att slutföra behandlingen under senhösten 2022. Topline-resultat förväntas under fjärde kvartalet 2022 efter genomförd databaslåsning och analyser.

Mesdopetam utvecklas tillsammans med Ipsen som en behandling inom Parkinsons sjukdom.