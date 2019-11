Flera döda i massiva bensinprotester – Iran stryper internet

I staden Kermanshah i västra Iran ska en polisman ha dödats av demonstranter under söndagen, säger en lokal polischef till nyhetsbyrån Irna. Mannen dog efter att ha blivit skjuten under sammandrabbningar med ”upprorsmakare och ligister”, rapporterar Irna.

Minst tre personer har mist livet i samband med protesterna som drog i gång när priset på bensin i fredags höjdes med drygt 50 procent samtidigt som ransoneringskort infördes. Protesterna fortsatte under helgen och spreds till minst 40 iranska städer i lördags, enligt statliga medier.

Under lördagen spreds overifierade bilder, som sägs visa hur demonstranter sätter eld på byggnader och polisfordon och människor som skanderar ”död åt diktatorn”, på sociala medier. Även bilder på hur porträtt av Ali Khamenei brändes spreds.

Kort efter kom beskedet att internet begränsas under 24 timmar i Iran efter ett beslut av Högsta nationella säkerhetsrådet i landet, rapporterar Isna.

Bensinpriserna i Iran är kraftigt subventionerade. Det låga priset, som låg på drygt en krona per liter i oktober i år enligt en genomgång av Bloomberg, har också delvis klandrats för att ha lett till en odisciplinerad användning vilket bidragit till landets problem med föroreningar, skriver The New York Times.