Iraks parlament vill kasta ut USA - uppmanar FN fördöma attack

”Det är en viljeinriktning, nu måste premiärministern genomföra beslutet. Premiärministern måste nu förhandla med USA under vilka former det ska ske”, säger Jan Hallenberg, forskningsledare på Utrikespolitiska institutet, till TT.

Det var under ett extrainsatt parlamentssammanträdde som en resolution om att kräva att de amerikanska trupperna lämnar Irak röstades igenom. Enligt resolutionen ska regeringen säkerställa att de utländska styrkorna förbehållslöst inte längre får utnyttja Iraks mark, luft och vatten, uppger Reuters.

Förslaget att kasta ut de 5.200 amerikanska soldaterna presenterades av Ahmad al-Kinany från Fatah, en politisk allians med kopplingar till den dödade al-Muhandis miliskoalition, under söndagen, skriver TT.

”Antingen röstar vi om att ockupationsstyrkorna ska lämna eller så fortsätter vi leva i underkastelse, berövade vår vilja och vår värdighet”, sa Ahmad al-Kinany enligt TT.

USA har — inbjudet av den irakiska regeringen — varit en del av den internationella militärkoalition som förhindrat terrorrörelsen IS från att etablera sig i landet. Trots den mångåriga fientligheten mellan USA och Iran har Iranstödd milis och amerikanska soldater slagits tillsammans under Iraks krig 2014—2017 mot IS.