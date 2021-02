Iphone-tillverkaren ska bygga ”revolutionerande” elbil

”Vi kommer att skapa ett fordon som överskrider sociala gränser, samtidigt som vi erbjuder en kombination av avancerad teknik, åtråvärd design, innovation och prisvärdhet samtidigt som vi skapar världens mest hållbara fordon”, säger Fiskers ordförande och vd Henrik Fisker i kommentar.

Det båda parterna ingick på torsdagen ett så kallat samförståndsavtal i syfte att med gemensamma krafter ta fram ett elfordon som ska säljas globalt. Foxconn, som är kända för att tillverka bland annat Iphone åt den amerikanska teknikjätten Apple, ska stå för själva produktionen – och man satsar på att tillverka minst 250.000 bilar per år.

Bilen, som går under kodnamnet Project PEAR (Personal Electric Automotive Revolution), kommer att börja produceras under det fjärde kvartalet 2023 och ska bli det andra fordonet som säljs under Fiskers varumärke. Den första, Fisker Ocean SUV, planeras till fjärde kvartalet 2022, och tillverkas av den kanadensiska kontraktstillverkaren Magna.

Fisker Ocean SUV Foto: Fisker

Henrik Fisker är känd som designern bakom klassiska lyxbilar som BMW Z8, Aston Martin V8 Vantage och DB9. Han startade 2007 biltillverkaren Fisker Automotive som låg bakom hybridbilen Fisker Karma. Trots mer än 1 miljard dollar i privat och offentlig finansiering tvingades Henrik Fisker bort från företaget 2013, och mindre än ett år senare ansökte biltillverkaren om konkurs. 2016 startade han det nya bolaget Fisker, som i fjol gick till börsen via ett så kallat Spac-bolag

Bolaget rusade närmare 40 procent efter att nyheten om samarbetet med Foxconn släpptes på torsdagen.