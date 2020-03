Investmentbolagets initiativ: Importera masker

Produktionen av skyddsmateriel till vården, som andningsmasker och plasthandskar, har gått för högvarv i Kina under de senaste månaderna. Nu när virusepidemin mattats av i Asien har man börjat öppna för export till länder i bland annat Europa, där behoven av utrustning är stora.

”Förra veckan fick vi signaler från släkt och vänner som jobbar på sjukhus i Stockholm om den akuta brist som råder. Av en slump fick jag kontakt med ett gäng som arbetat med import och export av medicinsk utrustning från Kina. De satt på alla leverantörskontakter, men saknade finansiering och mottagare”, säger John Hedberg, vd på Creades.

Efter en hel del research, där John Hedberg vill vara noga med att tacka alla som har hjälpt till, landade man i att Socialstyrelsen ansvarar för att köpa in skyddsutrustning. Men i det extremläge som råder behöver inköpsbesluten ske snabbare än vanligt, och där såg Creades möjligheten att hjälpa till med att korta beslutsvägarna.

”Vi såg det inte bara som en möjlighet, utan en skyldighet. Hela världen är i Kina just nu för att köpa upp hela lager och muta in framtida produktionskapacitet. Om Sverige ska få något måste man agera extremt snabbt. Som ett exempel hade vi möjlighet att köpa in 50 respiratorer häromdagen, men de plockades av ett annat land som kom till beslut snabbare än Sverige. Företagare är vana vid snabbt beslutsfattande och att på kort tid ordna fram likviditet – Här ser vi att vi kan spela en viktig roll i att bistå det offentliga i nuvarande helt unika situation.”